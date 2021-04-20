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57% граждан Украины считают Владимира Зеленского дилетантом – результаты соцопроса
Источник материала: ОНТ
О результатах свежего соцопроса из Украины. Так вот, как показало исследование, 57% граждан считают Владимира Зеленского дилетантом.
И более 40% респондентов ответили, что разочаровались в украинской власти. Опрос проводили с 8 по 12 апреля по телефону и через компьютер. Поучаствовали в нем 2000 человек.
Фото: архив БЕЛТА
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О результатах свежего соцопроса из Украины. Так вот, как показало исследование, 57% граждан считают Владимира Зеленского дилетантом. И более 40% респондентов...
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