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Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси подписал сегодня указ об организации вступительной кампании.
В соответствии с документом создана госкомиссия по контролю, определены ее полномочия. А именно – обеспечить равные права и возможности абитуриентам при поступлении, проконтролировать ЦТ и другие испытания, не допустить во время кампании нарушений.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси подписал сегодня указ об организации вступительной кампании. В соответствии с документом создана госкомиссия по контролю, определены ее...
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