Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси подписал сегодня указ об организации вступительной кампании.

В соответствии с документом создана госкомиссия по контролю, определены ее полномочия. А именно – обеспечить равные права и возможности абитуриентам при поступлении, проконтролировать ЦТ и другие испытания, не допустить во время кампании нарушений.

Фото: БЕЛТА

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