Парламентарии о подготовке госпереворота: такие действия нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей опубликовали заявление по факту подготовки к государственному перевороту в Беларуси. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Палаты представителей, передает БЕЛТА.

В частности, в заявлении парламентарии выразили глубокое негодование относительно фактов подготовки государственного переворота, а также физического устранения первых лиц государства и их родственников.

«Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь», – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что предпосылкой, сделавшей подобные действия возможными, стало разрушение основ и принципов международного права, регулярные вмешательства одних государств во внутренние дела соседей, а также введение в повседневную практику санкций и прочих мер экономического давления.

В заявлении подчеркивается, что белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти, а также призывают международное сообщество отказаться от поддержки сил, занимающихся дестабилизацией обстановки внутри Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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