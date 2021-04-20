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Парламентарии о подготовке госпереворота: такие действия нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси
Источник материала: ОНТ
Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей опубликовали заявление по факту подготовки к государственному перевороту в Беларуси. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Палаты представителей,
В частности, в заявлении парламентарии выразили глубокое негодование относительно фактов подготовки государственного переворота, а также физического устранения первых лиц государства и их родственников.
«Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь», – говорится в заявлении.
В документе также отмечается, что предпосылкой, сделавшей подобные действия возможными, стало разрушение основ и принципов международного права, регулярные вмешательства одних государств во внутренние дела соседей, а также введение в повседневную практику санкций и прочих мер экономического давления.
В заявлении подчеркивается, что белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти, а также призывают международное сообщество отказаться от поддержки сил, занимающихся дестабилизацией обстановки внутри Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Парламентарии о подготовке госпереворота: такие действия нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси
Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей опубликовали заявление по факту подготовки к государственному перевороту в Беларуси. Текст заявления...
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