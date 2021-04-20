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Прогноз погоды на 21 апреля: будет облачно, пройдут дожди и грозы

20.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 21 апреля: будет облачно, пройдут дожди и грозы

На календаре уже третья декада апреля, а его продолжает лихорадить – то в жар, то в холод. И пока стабильности в погоде ждать не стоит. В пятницу и вовсе вновь увидим снег.

21 апреля погоду будут определять атмосферные фронты южного циклона с центром над центральными регионами России. Они продолжат нести в нашу страну влажные неустойчивые воздушные массы.

Будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди. Днем большая вероятность гроз. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура воздуха – от +5°C по северу до +8°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2 – 4 градуса прохладнее.

К середине дня на столбиках термометров будет от +10°C по Витебской области до +13°C по Гродненской.

К вечеру – от +9°C по востоку до +12°C по западу.

В четверг метеоусловия существенно не изменятся, их продолжит определять неустойчивая влажная воздушная масса с Западной Европы. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура ночью +2…+7°C, днем от +8°C по северо-западу до +17°C по юго-востоку. А с пятницы начнется похолодание. При порывистом ветре пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем от +5°C по северу до +11°C по югу.

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На календаре уже третья декада апреля, а его продолжает лихорадить – то в жар, то в холод. И пока стабильности в погоде ждать не стоит. В пятницу и вовсе вновь увидим...
 
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