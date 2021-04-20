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Ещё трое хоккеистов присоединились к сборной Беларуси по хоккею

20.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ещё трое хоккеистов присоединились к сборной Беларуси по хоккею

Хоккеисты сборной Беларуси продолжают подготовку к чемпионату мира. К тренировочному лагерю команды присоединились ещё трое игроков.

Состав сборной пополнил форвард минского «Динамо» Шейн Принс и хоккеисты минской «Юности»: нападающий Евгений Ковыршин и защитник Никита Мицкевич.

Национальная команда после возвращения с турнира в Будапеште продолжает подготовку на «Чижовка-арене». 

А 23 и 24 апреля наша сборная в Москве проведёт два матча Евровызова с российскими хоккеистами.

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Хоккеисты сборной Беларуси продолжают подготовку к чемпионату мира. К тренировочному лагерю команды присоединились ещё трое игроков. Состав сборной пополнил...
 
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