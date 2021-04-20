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Черногория снимает все ограничительные меры для белорусов

20.04.2021 20:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О том, что Черногория снимает все ограничительные меры для туристов из Беларуси в новом туристическом сезоне, в своем аккаунте в Twitter сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич. Примечательно, что сообщение составлено на русском языке.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларуссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР тестирование. Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!» — написал Милойко Спаич (особенности авторского написания сохранены. — Прим. Onliner).

Куда еще можно отправиться в отпуск без ПЦР-тестирования?

Кроме Черногории, есть вариант нагрянуть в Албанию: ПЦР — не нужен, виза — не нужна, но после прилета в Беларусь придется «доотдыхать» на самоизоляции в течение 10 суток. С Черногорией, к слову, та же история.

ПЦР-тестирование не потребуется для визита в экзотические Мексику, Доминикану, Танзанию, но у этих вариантов свои нюансы. Это и визы, и сложные перелеты (иногда ПЦР-тесты требуются для того, чтобы попасть в страну, где осуществляется пересадка). В общем, все не просто.

А куда рвануть с ПЦР-тестом?

Таких вариантов больше: Турция, Египет, Тунис, Болгария, Греция, ОАЭ, Кипр, Грузия, Куба, Таиланд — все они требуют результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета.

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