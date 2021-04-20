Владимир Пугач: «Все три концерта в Гродненской области отменены, в Витебске – пока в силе»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидер J:МОРС рассказал о непростой ситуации вокруг группы.

— Плохими новостями сейчас никого не удивишь, — рассказал лидер группы J:МОРС Владимир Пугач, — Но очень важно их фиксировать, чтобы не привыкать, не свариться, как лягушка в очень медленно подогреваемой воде.

Все три концерта в Гродненской области, намеченные на май, сейчас отменены. На нескольких площадках одновременно случились временные «технические сложности» и еще на одной —вспышка короновируса.

Пугач подчеркнул, что во всех случаях речь идет о промоутерах, которые являются частными компаниями:

— Понимаем, что у них и выбора, скорее всего, не было. Спасибо, что попытались.

Музыкант отметил, что группа не без приключений успела сыграть концерты в поддержку нового альбома в Минске и в Могилеве: «Что дальше — пока не знаем».

— Наша позиция по-прежнему неизменна. Мы будем пытаться использовать любую возможность, чтобы для вас играть. Очень важно понимать, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня. Мы в ней жили, живем и будем жить. И если мы сами в это не будем верить, то кого не сможем убедить? Рано или поздно у нас получится.

Лидер J:МОРС напомнил, что концерт в Витебске, запланированный на 14 мая, пока в силе. На следующей неделе группа должна представить новый сингл:

— Мы не останавливаемся и продолжаем работу, несмотря ни на что. И вы не останавливайтесь.





J:МОРС выступили на балконе дома на «Площади перемен». Сентябрь 2020-го. Фото TUT.BY

Напомним, что в сентябре 2020-го Владимир Пугач поддержал сторонников перемен:

— Поток зла и несправедливости, вызывающий у нас ярость, боль и страх, взял свое начало не вчера. Все это происходило в стране и раньше. Просто размазывалось по временной оси, порой — гуще, порой — до прозрачности. У белорусов высокий болевой порог. Мы и вправду спокойные и терпеливые люди. Понадобились десятилетия, чтобы поднять головы и устроить перекличку национального масштаба. Долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся.

Тогда же он представил песню «Даруй» , слова и музыку к которой написал сам.