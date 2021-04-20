Льготного проезда в транспорте для студентов в Минске пока не будет - мэр









"Вводить для студентов льготы по стоимости проезда в общественном транспорте в Минске не планируют", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале Мингорисполкома во вторник по итогам встречи мэра столицы со студентами и преподавателями БГУИР.





пишет interfax.by, что в четвертом квартале 2021 года, после завершения проектирования и получения заключения госстройэкспертизы, в Минске начнется строительство нового общежития для студентов университета. Кухарев также сообщил,interfax.by, что в четвертом квартале 2021 года, после завершения проектирования и получения заключения госстройэкспертизы, в Минске начнется строительство нового общежития для студентов университета.

Также, по его словам, в городе проработают вопрос о днях скидок для студентов на посещение спортивных и культурных объектов.











