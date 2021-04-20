|
Льготного проезда в транспорте для студентов в Минске пока не будет - мэр
Источник материала: Партизан
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в столице не планируется введение льгот для студентов на проезд в общественном транспорте.
"Вводить для студентов льготы по стоимости проезда в общественном транспорте в Минске не планируют", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале Мингорисполкома во вторник по итогам встречи мэра столицы со студентами и преподавателями БГУИР.
Кухарев также сообщил,
Также, по его словам, в городе проработают вопрос о днях скидок для студентов на посещение спортивных и культурных объектов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что в столице не планируется введение льгот для студентов на проезд в общественном транспорте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)