



Две новогрудские школьницы поставили на уши районную милицию / pixabay.com





В течение 10 минут в агрогородок выехал весь личный состав инспекции по делам несовершеннолетних Новогрудского РОВД, пишет Блог Гродно s13.





Прибыв на место, милиционеры обнаружили, что две малолетние школьницы трижды звонили в милицию и рассказывали выдуманные истории. Обеим по семь лет, и учатся они во втором классе школы. Кстати, свой поступок не считали необдуманным и противоправным.





Родителей могут наказать за поступок их дочерей. Им грозит штраф до 290 рублей (10 базовых величин).