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Школьница позвонила в милицию: "За мной бегает мужчина с ножом и хочет убить"

20.04.2021 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В новогрудскую милицию на номер 102 днями позвонила малолетняя девочка и сообщила, что в агрогородке Ладеники за ней бегает мужчина с ножом и пытается её убить.


Две новогрудские школьницы поставили на уши районную милицию / pixabay.com

В течение 10 минут в агрогородок выехал весь личный состав инспекции по делам несовершеннолетних Новогрудского РОВД, пишет Блог Гродно s13. 

Прибыв на место, милиционеры обнаружили, что две малолетние школьницы трижды звонили в милицию и рассказывали выдуманные истории. Обеим по семь лет, и учатся они во втором классе школы. Кстати, свой поступок не считали необдуманным и противоправным.

Родителей могут наказать за поступок их дочерей. Им грозит штраф до 290 рублей (10 базовых величин).
 
Теги: Гродно
 
 
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В новогрудскую милицию на номер 102 днями позвонила малолетняя девочка и сообщила, что в агрогородке Ладеники за ней бегает мужчина с ножом и пытается её убить.
 
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