У Снытиной большое горе – она разочаровала самого Рыженкова. Или это не горе?









пишет Трибуна. По совместительству – первый замглавы администрации Лукашенко. В минувшую пятницу в конференц-зале стадиона «Динамо» состоялась отчетно-выборная конференция Беларусской федерации баскетбола, на которой ожидаемо и единогласно (чиновник руководит организацией с 2014 года) был переизбран на новый срок Максим Рыженков,Трибуна. По совместительству – первый замглавы администрации Лукашенко.





После выборов руководитель БФБ рассказал «Прессболу» о состоянии дел в белбаскете, отметив, что разочарован действиями экс-капитана сборной Екатерины Снытиной.













Эти слова звучат так, будто их произносит некий моральный авторитет. А чем отметился чиновник, выступивший с претензией на такой статус? Вот что делал Рыженков перед выборами и после них:





До 9 августа посетил сборные Беларуси, где рассказывал о внимании государства к баскетболу и посоветовал спортсменам публично не размышлять о политике;

В июле написал два заявления в милицию на журналистку «Рэгіянальнай газеты» Анастасию Уткину, ведущую на «Трибуне» блог HOOPS BELARUS. Чиновник обвинял девушку в клевете и оскорблении чести;

После выборов активно участвовал в мероприятиях за Лукашенко (например, велопробег и тайная инаугурация) и был делегатом так называемого Всебелорусского народного собрания;

Называл Лукашенко «стержнем», на котором держится вся система;

Публично проигнорировал арест легенды белбаскета Елены Левченко.

Рыженков особо активизировался перед заключительными матчами квалификации на Евробаскет, проходившими в начале февраля. Тогда функционеру не понравилось признание баскетболистки, поддерживающей протест большинства, в том, что она в среднем по девять часов за день проводила в интернете, следя за новостями из Беларуси. Снытина ответила Рыженкову уже на следующий день своей игрой за клуб, выбив неплохую статистику в матче чемпионата Турции.





Первый матч на Евро против сборной Польши беларуски проиграли (56:68), заставив Рыженкова вновь вспомнить о зависаниях Снытиной в сети, а заодно заподозрить «псевдоценителей отечественного спорта» в радости от поражений «националки»:





«К сожалению, как я и говорил: девять часов в интернете каждый день – не лучший пример для подражания. Особенно, если ты – капитан команды. Сегодня посмотрим, на кого может равняться молодое поколение белорусского баскетбола. Надеюсь, радость некоторых псевдоценителей отечественного спорта от поражения любимой белорусами команды только подстегнет нацеленность на победу!»





Лидер сборной ответила на слова чиновника ударной игрой на площадке – оставшиеся игры беларусская команда завершила победами над Великобританией и Польшей, пробившись на Евро. В этих поединках Снытина была среди лучших на площадке, набрав 16 и 14 очков соответственно.





На выпад Рыженкова про разочарование Снытина отреагировала очень быстро.













Как думаете, у баскетболистки есть основания переживать?