Власти смогут вводить ограничения и запреты по валютному рынку. Среди причин - падение рубля

В Беларуси с 9 июля введут новшества по валютным регулированию и контролю. Так, власти смогут вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны, в том числе устанавливать запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций. Среди причин для введения подобных ограничений — падение курса белорусского рубля или снижение золотовалютных резервов ниже допустимого уровня.
О чем вообще речь?
Попытаемся коротко пояснить, действие каких документов отменили, а какие, наоборот, ввели. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что 20 апреля подписан указ № 154. Этим документом отменяют действие двух других указов:
№ 240 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» от 12 мая 2009 года;
№ 301 «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты» от 31 июля 2018 года.
Сделали это для того, чтобы привести законодательство в соответствие с Законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». Последний документ начнет работать с 9 июля, именно им и вводят существенные изменения по валютным регулированию и контролю (если точнее, то им вводят изменения в Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Про некоторые новшества, которые введут с 9 июля, мы уже писали:
— разрешат открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком (но, как позже выяснилось, Нацбанк оставил за собой право вводить ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках — об этом ниже в тексте);
— введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров (это коснется в том числе сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортных и импортных контрактов, если они будут заключены с нерезидентами и превысят установленный потолок).
В этом же документе прописаны случаи, в которых правительство и Нацбанк могут вводить валютные ограничения.
Уточним, что над этими изменениями работали как минимум с 2019 года, когда соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатов (а до этого была его подготовка).
Когда власти смогут водить регулирование по валюте?
В документе прописано, что в случае угрозы экономической безопасности страны, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, могут ввести валютные ограничения. Это могут сделать на срок до одного года.
К угрозам экономической безопасности страны, при которых могут ввести ограничения по валютному рынку, относят:
негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня;
резкие колебания курса белорусского рубля;
обстоятельства, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Беларуси либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка.
Какие ограничения по валюте могут ввести?
Нацбанк совместно с Совмином смогут при необходимости ввести такие валютные ограничения:
запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций;
вести лимиты на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;
ввести требование на получение спецразрешения у Нацбанка на валютные операции;
ввести обязательную продажу полученной юрлицами-резидентами иностранной валюты;
ввести ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.