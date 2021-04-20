Власти смогут вводить ограничения и запреты по валютному рынку. Среди причин - падение рубля

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 9 июля введут новшества по валютным регулированию и контролю. Так, власти смогут вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны, в том числе устанавливать запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций. Среди причин для введения подобных ограничений — падение курса белорусского рубля или снижение золотовалютных резервов ниже допустимого уровня.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О чем вообще речь?

Попытаемся коротко пояснить, действие каких документов отменили, а какие, наоборот, ввели. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что 20 апреля подписан указ № 154. Этим документом отменяют действие двух других указов:

№ 240 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» от 12 мая 2009 года;

№ 301 «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты» от 31 июля 2018 года.

Сделали это для того, чтобы привести законодательство в соответствие с Законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». Последний документ начнет работать с 9 июля, именно им и вводят существенные изменения по валютным регулированию и контролю (если точнее, то им вводят изменения в Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Про некоторые новшества, которые введут с 9 июля, мы уже писали:

— разрешат открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком (но, как позже выяснилось, Нацбанк оставил за собой право вводить ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках — об этом ниже в тексте);

— введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров (это коснется в том числе сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортных и импортных контрактов, если они будут заключены с нерезидентами и превысят установленный потолок).

В этом же документе прописаны случаи, в которых правительство и Нацбанк могут вводить валютные ограничения.

Уточним, что над этими изменениями работали как минимум с 2019 года, когда соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатов (а до этого была его подготовка).

Когда власти смогут водить регулирование по валюте?

В документе прописано, что в случае угрозы экономической безопасности страны, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, могут ввести валютные ограничения. Это могут сделать на срок до одного года.

К угрозам экономической безопасности страны, при которых могут ввести ограничения по валютному рынку, относят:

негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня;

резкие колебания курса белорусского рубля;

обстоятельства, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Беларуси либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка.

Какие ограничения по валюте могут ввести?

Нацбанк совместно с Совмином смогут при необходимости ввести такие валютные ограничения:

запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций;

вести лимиты на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;

ввести требование на получение спецразрешения у Нацбанка на валютные операции;

ввести обязательную продажу полученной юрлицами-резидентами иностранной валюты;

ввести ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.