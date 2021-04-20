ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда опровергает сообщения о нарушении сроков выплаты пенсий

20.04.2021 20:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство труда и соцзащиты опровергло информацию о нарушении сроков выплаты пенсий. Такие сведения сегодня с многочисленными ссылками на комментарии граждан появились в различных телеграм-каналах.

Минтруда опровергает сообщения о нарушении сроков выплаты пенсий

«Решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру», — подчеркивается в сообщении Минтруда.

Как поясняет министерство, пенсии выплачиваются в период с 5-е по 26-е число включительно. Каждому пенсионеру установлена конкретная дата. Финансирование выплат пенсий осуществляется заблаговременно.

«Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии — срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно», — отмечается в сообщении.

Минтруда обращает внимание, что день зачисления средств на счет пенсионера не является датой выплаты пенсии.

«Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений», — говорится в разъяснении Минтруда.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и соцзащиты опровергло информацию о нарушении сроков выплаты пенсий. Такие сведения сегодня с многочисленными ссылками на комментарии граждан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Черногория снимает все ограничительные меры для белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by