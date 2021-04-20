Минтруда опровергает сообщения о нарушении сроков выплаты пенсий

Министерство труда и соцзащиты опровергло информацию о нарушении сроков выплаты пенсий. Такие сведения сегодня с многочисленными ссылками на комментарии граждан появились в различных телеграм-каналах.





«Решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру», — подчеркивается в сообщении Минтруда.

Как поясняет министерство, пенсии выплачиваются в период с 5-е по 26-е число включительно. Каждому пенсионеру установлена конкретная дата. Финансирование выплат пенсий осуществляется заблаговременно.

«Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению. Вместе с тем этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии — срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно», — отмечается в сообщении.

Минтруда обращает внимание, что день зачисления средств на счет пенсионера не является датой выплаты пенсии.

«Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений», — говорится в разъяснении Минтруда.

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