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Apple показала Apple TV нового поколения

20.04.2021 20:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Apple, помимо других продуктов, показала телеприставку нового поколения. Называться она будет по-прежнему Apple TV 4K, да и внешних отличий нет. Зато поменялось многое внутри. Новинка базируется на куда более мощном, чем у предшественника, процессоре A12 Bionic. Такой же чип используется в iPhone XS и других «яблочных» смартфонах 2018 года.

Новинка получила обновленный пульт управления с кнопками включения/выключения телевизора и звука. Корпус выполнен из алюминия, а кнопка вызова голосового помощника переползла на правую грань. Появилось кольцо, с помощью которого удобно перематывать контент. Также осталось сенсорное управление.

Apple показала Apple TV нового поколения

Разработчики обещают, что Apple TV 4K сможет в два счета откалибровать цветопередачу вашего телевизора, не копаясь в его настройках. Для этого понадобится iPhone и его датчик света.

Модель с 32 ГБ памяти будет стоить $179, а с 64 ГБ — $199. Продажи стартуют в середине мая.

Смарт-приставка Apple TV 4K 32GB
14 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, LAN, 4K, поддержка HDR
575 р.
26 предложений
Смарт-приставка Apple TV 4K 64GB
14 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, LAN, 4K, поддержка HDR
687 р.
25 предложений
Телеприставки Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Сегодня Apple помимо других продуктов показала телеприставку нового поколения. Называться она будет по-прежнему Apple TV 4K, да и внешних отличий нет. Зато многое...
 
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