Apple показала Apple TV нового поколения

Источник материала: Onliner

Сегодня Apple, помимо других продуктов, показала телеприставку нового поколения. Называться она будет по-прежнему Apple TV 4K, да и внешних отличий нет. Зато поменялось многое внутри. Новинка базируется на куда более мощном, чем у предшественника, процессоре A12 Bionic. Такой же чип используется в iPhone XS и других «яблочных» смартфонах 2018 года.

Новинка получила обновленный пульт управления с кнопками включения/выключения телевизора и звука. Корпус выполнен из алюминия, а кнопка вызова голосового помощника переползла на правую грань. Появилось кольцо, с помощью которого удобно перематывать контент. Также осталось сенсорное управление.





Разработчики обещают, что Apple TV 4K сможет в два счета откалибровать цветопередачу вашего телевизора, не копаясь в его настройках. Для этого понадобится iPhone и его датчик света.

Модель с 32 ГБ памяти будет стоить $179, а с 64 ГБ — $199. Продажи стартуют в середине мая.