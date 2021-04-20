|
В Брагине бывшую начальницу отдела райисполкома посадили на пять лет за взятки и превышение полномочий
Источник материала: Партизан
В Брагине осудили начальницу отдела образования, спорта и туризма Брагинского райисполкома за превышение служебных полномочий и получение взятки. Районный суд приговорил экс-чиновницу к пяти годам лишения свободы.
Как сообщает Генеральная прокуратура,
Также в августе 2019 года экс-начальница взяла взятку в тысячу рублей за заключение контракта от директора одной из школ района.
Женщину признали виновной в превышении служебных полномочий и получении взятки и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф в размере 500 базовых величин, с неё в пользу государства взыскали деньги, полученные в качестве взятки.
На суде обвиняемая свою вину не признала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брагине бывшую начальницу отдела райисполкома посадили на пять лет за взятки и превышение полномочий
В Брагине осудили начальницу отдела образования, спорта и туризма Брагинского райисполкома за превышение служебных полномочий и получение взятки. Районный суд...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)