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Лукашенко подписал указ, дающий право вводить любые валютные ограничения в стране
Источник материала: Партизан
Лукашенко подписал указ №154, которым Нацбанку дается право вводить валютные ограничения вплоть до полного запрета на все валютные операции.
Как сообщается, указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с Законом от 30 июня 2020 года N 36-3 «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», который вступает в силу с 9 июля 2021 года.
С одной стороны,
Национальное антикризисное управление (НАУ) уже прокомментировало указ Лукашенко, назвав его подготовкой к изъятию у населения средств.
«О нынешней ситуации в экономике мы уже писали не раз – и предупреждали о готовящихся ограничениях. Сегодня нам всем важно понять – кроме ограничений, ни у Нацбанка, ни у режима не осталось адекватных методов регулирования экономики. А для удержания власти режим пойдет на любые меры – от запрета на продажу валюты, до заморозки и даже экспроприации вкладов. Тут нам стоит вспомнить и вскрытие депозитарных ячеек в Белгазпромбанке в июне 2020 года, содержимое которых до сих пор вернули далеко не всем», - заявляют в НАУ.
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Лукашенко подписал указ №154, которым Нацбанку дается право вводить валютные ограничения вплоть до полного запрета на все валютные операции.
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