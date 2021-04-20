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Лукашенко подписал указ, дающий право вводить любые валютные ограничения в стране

20.04.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко подписал указ №154, которым Нацбанку дается право вводить валютные ограничения вплоть до полного запрета на все валютные операции.

Лукашенко подписал указ, дающий право вводить любые валютные ограничения в стране
Как сообщается, указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с Законом от 30 июня 2020 года N 36-3 «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», который вступает в силу с 9 июля 2021 года.

С одной стороны, пишет Ежедневник, указ, как и сам закон, отменяют все ныне существующие валютные ограничения. Но с другой, Указ№154 дает Нацбанку полномочия совместно с Совмином вводить валютные ограничения «в случае угрозы экономической безопасности, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики». Причем, каких-либо ограничение на эти самые ограничения нет и Нацбанк может даже установить полный запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций. Единственное, ограничение могут быть установлены сроком до 1 года.

Национальное антикризисное управление (НАУ) уже прокомментировало указ Лукашенко, назвав его подготовкой к изъятию у населения средств.

«О нынешней ситуации в экономике мы уже писали не раз – и предупреждали о готовящихся ограничениях. Сегодня нам всем важно понять – кроме ограничений, ни у Нацбанка, ни у режима не осталось адекватных методов регулирования экономики. А для удержания власти режим пойдет на любые меры – от запрета на продажу валюты, до заморозки и даже экспроприации вкладов. Тут нам стоит вспомнить и вскрытие депозитарных ячеек в Белгазпромбанке в июне 2020 года, содержимое которых до сих пор вернули далеко не всем», - заявляют в НАУ.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лукашенко подписал указ №154, которым Нацбанку дается право вводить валютные ограничения вплоть до полного запрета на все валютные операции.
 
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