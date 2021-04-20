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Партия Зеленского потребует у Шевченко объяснений за встречу c президентом Лукашенко

20.04.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 20 апреля 2021 года, в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителем пропрезидентской партии «Слуга народа», депутатом Верховной Рады Украины Евгением Шевченко.



В официальном Киеве говорят, что сам депутат инициировал мероприятие, то есть политик не представлял ни фракцию, ни Украину. О чем заявил Александр Корниенко, руководитель партии, уточнив, что Е. Шевченко не делегировался на встречу с А.Г. Лукашенко партией «Слуга народа», пишет newsbel.by. Он также не был уполномочен проводить переговоры МИД или офисом президента. Шевченко к тому же не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

 Все встречи, которые он проводит или будет проводить, соответственно, являются его личной инициативой. Шевченко действует как частное лицо, а не представитель государства. Он, по мнению Корниенко, нарушил порядок проведения внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в сфере международных отношений. 

Партия, как добавил Корниенко, потребует от Евгения Шевченко объяснений насчет данной встречи после его возвращения на родину.
 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 20 апреля 2021 года, в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителем пропрезидентской партии «Слуга народа», депутатом Верховной Рады...
 
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