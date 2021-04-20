Партия Зеленского потребует у Шевченко объяснений за встречу c президентом Лукашенко









пишет newsbel.by. Он также не был уполномочен проводить переговоры МИД или офисом президента. Шевченко к тому же не входит в состав парламентской делегации в Беларуси. В официальном Киеве говорят, что сам депутат инициировал мероприятие, то есть политик не представлял ни фракцию, ни Украину. О чем заявил Александр Корниенко, руководитель партии, уточнив, что Е. Шевченко не делегировался на встречу с А.Г. Лукашенко партией «Слуга народа»,newsbel.by. Он также не был уполномочен проводить переговоры МИД или офисом президента. Шевченко к тому же не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.





Все встречи, которые он проводит или будет проводить, соответственно, являются его личной инициативой. Шевченко действует как частное лицо, а не представитель государства. Он, по мнению Корниенко, нарушил порядок проведения внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в сфере международных отношений.





Партия, как добавил Корниенко, потребует от Евгения Шевченко объяснений насчет данной встречи после его возвращения на родину.



