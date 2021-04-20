Отец осужденного за протесты получил 15 суток после «привета от политзаключенных» по громкой связи автобуса

Отец осужденного за августовские протесты арестован на 15 суток после «привета от политзаключенных», переданного по громкой связи рейсового автобуса, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников.



Фото носит иллюстрационный характер. Фото: ttransport.ru.

Два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков 41-летний минчанин Сергей Фираго. 12 апреля, около 07:30, во время поездки он по громкой связи рассказал пассажирам, многие из которых с ним знакомы, о ситуации с политзаключенными. Среди пассажиров оказался сотрудник службы безопасности метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию.

Фираго-старший вину на суде не признал.

Его сын Михаил Фираго 24 декабря прошлого года решением суда Заводского района Минска получил три года ограничения свободы за блокирование дороги 10 августа и отбывает наказание в Мстиславле (Могилевская область).