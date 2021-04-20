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Отец осужденного за протесты получил 15 суток после «привета от политзаключенных» по громкой связи автобуса
Источник материала: Навiны
Отец осужденного за августовские протесты арестован на 15 суток после «привета от политзаключенных», переданного по громкой связи рейсового автобуса, сообщает
Два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков 41-летний минчанин Сергей Фираго. 12 апреля, около 07:30, во время поездки он по громкой связи рассказал пассажирам, многие из которых с ним знакомы, о ситуации с политзаключенными. Среди пассажиров оказался сотрудник службы безопасности метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию.
Фираго-старший вину на суде не признал.
Его сын Михаил Фираго 24 декабря прошлого года решением суда Заводского района Минска получил три года ограничения свободы за блокирование дороги 10 августа и отбывает наказание в Мстиславле (Могилевская область).
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