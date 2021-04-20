ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отец осужденного за протесты получил 15 суток после «привета от политзаключенных» по громкой связи автобуса

20.04.2021 21:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Отец осужденного за августовские протесты арестован на 15 суток после «привета от политзаключенных», переданного по громкой связи рейсового автобуса, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников.

Отец осужденного за протесты получил 15 суток после «привета от политзаключенных» по громкой связи автобуса
Фото носит иллюстрационный характер. Фото: ttransport.ru.

Два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков 41-летний минчанин Сергей Фираго. 12 апреля, около 07:30, во время поездки он по громкой связи рассказал пассажирам, многие из которых с ним знакомы, о ситуации с политзаключенными. Среди пассажиров оказался сотрудник службы безопасности метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию.

Фираго-старший вину на суде не признал.

Его сын Михаил Фираго 24 декабря прошлого года решением суда Заводского района Минска получил три года ограничения свободы за блокирование дороги 10 августа и отбывает наказание в Мстиславле (Могилевская область).

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец осужденного за августовские протесты арестован на 15 суток после «привета от политзаключенных», переданного по громкой связи рейсового автобуса, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple показала Apple TV нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by