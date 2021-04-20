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На 1,5 секунды быстрее, но дороже: обновленную Toyota Camry представили в Минске

20.04.2021 21:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Любимица чиновников и бизнесменов, Toyota Camry входит в число самых популярных моделей сегмента D. А если точнее, то по результатам 2020 года, она лидирует в нем с более чем двухкратным отрывом. Сегодня в столице презентуют обновленную версию модели, которая, по замыслу производителя, должна усилить позиции.

Внешние изменения заметят в первую очередь владельцы нынешних Camry: новый бампер, иной дизайн колесных дисков. Особенно выделяется недоступное ранее исполнение GR Sport: черная крыша, оригинальный внешний и внутренний декор, 18-дюймовые колесные диски в двухцветном окрасе.

На 1,5 секунды быстрее, но дороже: обновленную Toyota Camry представили в Минске

Технические изменения не коснулись только флагманской версии с 3,5-литровым V6. А вот два других мотора — новые. Базовый двухлитровый по-прежнему развивает 150 л. с., но за счет увеличения крутящего момента со 192 до 206 Н·м и применения вариатора вместо прежнего «автомата» Camry должна стать динамичнее: разгон с места до 100 км/ч занимает 9,5 секунды вместо прежних 11.

На 1,5 секунды быстрее, но дороже: обновленную Toyota Camry представили в Минске

У версии Camry 2.5 новостей еще больше. Здесь новинкой можно считать и сам мотор (он развивает 200 л. с. вместо прежних 181), и трансмиссию: на смену 6-диапазонной АКПП пришла 8-диапазонная. Это также улучшило динамические характеристики: разгон с места до 100 км/ч занимает 8,7 секунды вместо прежних 9,9.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Любимица чиновников и бизнесменов, Toyota Camry входит в число самых популярных моделей сегмента D. А если точнее, то по результатам 2020 года, она лидирует в нем с более чем...
 
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