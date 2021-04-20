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Серьезная авария на улице Ванеева: «машина водительской стороной была в столбе» (видео)
Источник материала: Onliner
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— Серьезная авария на Ванеева возле троллейбусного парка. Несколько машин МЧС, носилки, вырезали дверь, — рассказал корреспонденту Onliner свидетель. — Машина водительской стороной была в столбе, одну дверь срезали — она стояла в стороне. Вторую вроде как раз спасатели вырезали.
Пока известно только об этой машине, участвовавшей в ДТП, но место аварии нашему читателю не удалось хорошо рассмотреть.
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня вечером на улице Ванеева в Минске. По предварительной информации, автомобиль...
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