ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Серьезная авария на улице Ванеева: «машина водительской стороной была в столбе» (видео)

20.04.2021 21:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня вечером на улице Ванеева в Минске. По предварительной информации, автомобиль совершил наезд на мачту уличного освещения. На месте происшествия находились спасатели.

— Серьезная авария на Ванеева возле троллейбусного парка. Несколько машин МЧС, носилки, вырезали дверь, — рассказал корреспонденту Onliner свидетель. — Машина водительской стороной была в столбе, одну дверь срезали — она стояла в стороне. Вторую вроде как раз спасатели вырезали.

Пока известно только об этой машине, участвовавшей в ДТП, но место аварии нашему читателю не удалось хорошо рассмотреть.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня вечером на улице Ванеева в Минске. По предварительной информации, автомобиль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал указ, дающий право вводить любые валютные ограничения в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by