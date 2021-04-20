Apple представила фиолетовый iPhone 12 и метки AirTag

Источник материала: Onliner

Сегодня Apple проводит презентацию новых продуктов. Среди них нашлось место новому цветовому варианту iPhone 12. По словам Тима Кука, цвет по-настоящему весенний — фиолетовый. Однако куда более интересным стал анонс меток AirTag, которые станут дополнением к функции Find My. Аксессуар представляет собой небольшой брелок. Управляет меткой специально разработанный чип U1.





Одна метка обойдется в $29, комплект из четырех — $99. В продаже они появятся 30 апреля. С помощью приложения для мобильного устройства пользователь сможет найти потерянный предмет — ключи, кошелек, рюкзак. Приложение также уведомляет в случае, если предмет оказался вдали от владельца.

В саму метку встроен акселерометр, спикер, Bluetooth LE и заменяемая батарейка, которой хватит на год работы.











