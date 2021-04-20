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Apple представила фиолетовый iPhone 12 и метки AirTag

20.04.2021 21:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Apple проводит презентацию новых продуктов. Среди них нашлось место новому цветовому варианту iPhone 12. По словам Тима Кука, цвет по-настоящему весенний — фиолетовый. Однако куда более интересным стал анонс меток AirTag, которые станут дополнением к функции Find My. Аксессуар представляет собой небольшой брелок. Управляет меткой специально разработанный чип U1.

Apple представила фиолетовый iPhone 12 и метки AirTag

Одна метка обойдется в $29, комплект из четырех — $99. В продаже они появятся 30 апреля. С помощью приложения для мобильного устройства пользователь сможет найти потерянный предмет — ключи, кошелек, рюкзак. Приложение также уведомляет в случае, если предмет оказался вдали от владельца.

В саму метку встроен акселерометр, спикер, Bluetooth LE и заменяемая батарейка, которой хватит на год работы.






 
 
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Сегодня Apple проводит презентацию новых продуктов. Среди них нашлось место новому цветовому варианту iPhone 12. По словам Тима Кука, цвет по-настоящему весенний —...
 
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