ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Леонид Якубович прилетел в Беларусь к 96-летнему военному журналисту

20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейший военный корреспондент Беларуси Павел Ерошенко сегодня получил подарок от телеведущего Леонида Якубовича. Российскому журналисту пришло письмо от ветерана с просьбой о встрече, и он прилетел на аэродром под Минском, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Подарок не так важен, как внимание. Особенно от известного российского ведущего Леонида Якубовича. Тем более, что 96-летний Павел Сафранович – его коллега. Он единственный в стране лауреат премии Союза журналистов СССР. Ветеран до сих пор в строю и регулярно пишет статьи. Вспоминает: войну встретил школьником.

«Мне 15 лет исполнилось на пятый день после начала войны. Когда на моих глазах резали по частям и звезды вырезали на спине, это во мне уже откладывалось, ненависть такая к этим немцам», – рассказал ветеран.

Из-за возраста его не брали в партизаны. На фронт Павел Сафронович попал лишь в 1943-м. Самые страшные воспоминания остались после битвы за Березину. А самые счастливые – в День Победы. Его связист-телефонист встретил у стен рейхстага.

«И вот сегодня такое счастье – видишь, человек, который Берлин брал. Все переживем, кроме войны и смертельной болезни – самое страшное, что может быть на свете», – сказал Леонид Якубович.

Память погибших на войне почтили минутой молчания. А после в честь 75-летия Победы и в память о выпускниках Минского аэроклуба высади деревья в яблоневом саду.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной погибло около трех миллионов жителей Беларуси, то есть каждый третий житель республики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Ерошенко – единственный в стране лауреат премии Союза журналистов СССР. Ветеран до сих пор в строю и регулярно пишет статьи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Супруги из Барановичей по указанию мошенников оформили 6 кредитов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by