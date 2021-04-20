Леонид Якубович прилетел в Беларусь к 96-летнему военному журналисту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейший военный корреспондент Беларуси Павел Ерошенко сегодня получил подарок от телеведущего Леонида Якубовича. Российскому журналисту пришло письмо от ветерана с просьбой о встрече, и он прилетел на аэродром под Минском, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Подарок не так важен, как внимание. Особенно от известного российского ведущего Леонида Якубовича. Тем более, что 96-летний Павел Сафранович – его коллега. Он единственный в стране лауреат премии Союза журналистов СССР. Ветеран до сих пор в строю и регулярно пишет статьи. Вспоминает: войну встретил школьником.

«Мне 15 лет исполнилось на пятый день после начала войны. Когда на моих глазах резали по частям и звезды вырезали на спине, это во мне уже откладывалось, ненависть такая к этим немцам», – рассказал ветеран.

Из-за возраста его не брали в партизаны. На фронт Павел Сафронович попал лишь в 1943-м. Самые страшные воспоминания остались после битвы за Березину. А самые счастливые – в День Победы. Его связист-телефонист встретил у стен рейхстага.

«И вот сегодня такое счастье – видишь, человек, который Берлин брал. Все переживем, кроме войны и смертельной болезни – самое страшное, что может быть на свете», – сказал Леонид Якубович.

Память погибших на войне почтили минутой молчания. А после в честь 75-летия Победы и в память о выпускниках Минского аэроклуба высади деревья в яблоневом саду.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной погибло около трех миллионов жителей Беларуси, то есть каждый третий житель республики.