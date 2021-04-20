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Леонид Якубович прилетел в Беларусь к 96-летнему военному журналисту
20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Старейший военный корреспондент Беларуси Павел Ерошенко сегодня получил подарок от телеведущего Леонида Якубовича. Российскому журналисту пришло письмо от ветерана с просьбой о встрече, и он прилетел на аэродром под Минском, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Подарок не так важен, как внимание. Особенно от известного российского ведущего Леонида Якубовича. Тем более, что 96-летний Павел Сафранович – его коллега. Он единственный в стране лауреат премии Союза журналистов СССР. Ветеран до сих пор в строю и регулярно пишет статьи. Вспоминает: войну встретил школьником.
Из-за возраста его не брали в партизаны. На фронт Павел Сафронович попал лишь в 1943-м. Самые страшные воспоминания остались после битвы за Березину. А самые счастливые – в День Победы. Его связист-телефонист встретил у стен рейхстага.
Память погибших на войне почтили минутой молчания. А после в честь 75-летия Победы и в память о выпускниках Минского аэроклуба высади деревья в яблоневом саду.
По официальным данным, в годы Великой Отечественной погибло около трех миллионов жителей Беларуси, то есть каждый третий житель республики.
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Павел Ерошенко – единственный в стране лауреат премии Союза журналистов СССР. Ветеран до сих пор в строю и регулярно пишет статьи.
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