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Супруги из Барановичей по указанию мошенников оформили 6 кредитов

20.04.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным следствия, утром 7 апреля через мессенджер Viber 61-летней жительнице райцентра позвонил мужчина, который представился работником некого финансового контроля.



Собеседник сообщил женщине, что с ее счета пытаются списать денежные средства вероятно из-за утечки данных по вине недобросовестных работников банка. Женщина передала телефон своему супругу. 

В ходе разговора мужчину убедили в том, пишет zarya.by, что он и его жена должны оформить на свое имя кредиты, полученные деньги зачислить на свой счет и сообщить реквизиты банковской карты. 

Выполняя указания собеседника, супруги оформили 6 кредитов, перевели деньги на свой счет и сообщили реквизиты банковской карты к нему, после чего у них похитили более 23 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
 
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По данным следствия, утром 7 апреля через мессенджер Viber 61-летней жительнице райцентра позвонил мужчина, который представился работником некого финансового...
 
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