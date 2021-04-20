|
Супруги из Барановичей по указанию мошенников оформили 6 кредитов
Источник материала: Партизан
По данным следствия, утром 7 апреля через мессенджер Viber 61-летней жительнице райцентра позвонил мужчина, который представился работником некого финансового контроля.
Собеседник сообщил женщине, что с ее счета пытаются списать денежные средства вероятно из-за утечки данных по вине недобросовестных работников банка. Женщина передала телефон своему супругу.
В ходе разговора мужчину убедили в том,
Выполняя указания собеседника, супруги оформили 6 кредитов, перевели деньги на свой счет и сообщили реквизиты банковской карты к нему, после чего у них похитили более 23 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, утром 7 апреля через мессенджер Viber 61-летней жительнице райцентра позвонил мужчина, который представился работником некого финансового...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)