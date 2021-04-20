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Басков рассказал о целях сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге

20.04.2021 21:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в эфире «Беларусь 5» рассказал о целях сборной Беларуси на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Риге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Давайте поставим Михал Михалыча (Захарова. — Прим.) в непростое положение. Зная амбиции главного тренера сборной, зная то, как он всегда ориентирован на результат, задача будет стоять самая максимальная, которую только будет возможно поставить перед национальной сборной.

Думаю, что сам Михаил Михайлович ставит такие задачи перед собой. А мы будем только способствовать этому. Удовлетворять все его просьбы и потребности для того, чтобы сборная как можно максимально эффективно подготовилась к предстоящему чемпионату мира. Уверен, что в этом году сборная покажет достойный результат», — сказал Басков.

Ранее форвард сборной Беларуси Сергей Костицын рассказал о том, что главный тренер национальной команды Михаил Захаров заявил, что сборная «едет на чемпионат мира за медалями».

Напомним, ЧМ-2021 пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

 
 
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