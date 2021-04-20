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iPad Pro перешли на чипы М1 и получили «необузданную производительность»

20.04.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сверхудачный чип М1 постепенно распространяется в экосистеме Apple. Помимо компьютеров, его теперь можно будет найти в iPad Pro. Дизайн планшета остался прежним, но возможности и производительность изменились. Также устройство получило улучшенный дисплей.

Благодаря М1 производительность новинки выросла на 50% по сравнению с предшественником. Если же сравнивать с первым iPad, то новый планшет быстрее его в 1500 раз. Кроме того, устройство получило более быструю память, объем которой теперь может достигать 2 ТБ.

iPad Pro перешли на чипы М1 и получили «необузданную производительность»

Помимо этого, как и сообщалось ранее, старшая модель iPad Pro теперь оборудована 12,9-дюймовым дисплеем miniLED (маркетинговое название в Apple — Liquid Retina XDR). Считается, что эта технология предлагает все достоинства OLED, но избавлена от их недостатков. Так, в экранах miniLED вместо органических светодиодов используются обычные, но очень маленькие. У таких матриц высокая контрастность и яркость, а также нет эффекта выгорания. Более того, они потребляют мало энергии и сами по себе очень тонкие, что позволяет использовать дисплеи miniLED в тонких устройствах.

Во время презентации Apple дисплей iPad Pro назвали лучшим в мобильном сегменте. В матрице используется более 10 тысяч светодиодов, а ее полноэкранная яркость составляет 1000 нит (а пиковая — 1600 нит). В общем, не дисплей, а сказка.

iPad Pro перешли на чипы М1 и получили «необузданную производительность»

Из других нововведений — USB-C с поддержкой Thunderbolt и увеличенной в четыре раза скоростью передачи данных (до 40 Гбит/c), 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера с функцией отслеживания и центрирования на человеке, а также поддержка скоростного 5G. Поддерживаются все прежние аксессуары, а Magic Keyboard появилась еще и в белом цвете.

Цены на 11-дюймовую модель iPad Pro в США начинаются с $799, а на 12,9-дюймовую — с $1099. Начало продаж запланировано на вторую половину мая.

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Сверхудачный чип М1 постепенно распространяется в экосистеме Apple. Помимо компьютеров, его теперь можно будет найти в iPad Pro. Дизайн планшета остался прежним, но...
 
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