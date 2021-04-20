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Apple представила очень тонкий iMac на базе M1 и с 4,5K-дисплеем

20.04.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple анонсировала супертонкий iMac, в основу которого лег новый чип M1 — он и позволил значительно уменьшить габариты устройства, обеспечив ему высокую производительность. Компьютер поступит в продажу в семи цветовых вариантах. Судя по всему, новые iMac получили пару Thunderbolt и Type-C, толщина корпуса компьютера составляет всего 11,5 мм.

Apple представила очень тонкий iMac на базе M1 и с 4,5K-дисплеем

Во время работы уровень шума от iMac не будет превышать 10 децибел за счет продвинутой системы охлаждения. Диагональ экрана, который сохранил широкую нижнюю часть, составляет 24 дюйма, разрешение — 4,5K, реализована поддержка True Tone, яркость — 500 нит. Новый iMac получил улучшенную видеокамеру FaceTime 1080p, а также продвинутый микрофон «студийного уровня», шесть спикеров с поддержкой Dolby Atmos и систему шумоподавления.

Кабель питания использует магнитный замок для подключения к компьютеру и чем-то напоминает MagSafe. Разъем Ethernet находится на «кубике» внешнего блока питания, от которого к iMac идет единственный кабель. Топовая версия новинки получила четыре USB Type-C, два из них поддерживают Thunderbolt. Объем оперативной памяти в базовой модели составляет 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ.

Apple представила очень тонкий iMac на базе M1 и с 4,5K-дисплеем

Цены на новые iMac начинаются с $1,3 тыс. за младшую модель с 7-ядерным чипом и с $1,5 тыс. за старшую с 8-ядерным. В качестве аксессуаров для компьютера представлены новые беспроводная клавиатура со встроенным датчиком Touch ID, трекпад и мышь.

С помощью высокоскоростных портов к iMac можно будет подключать дополнительные аксессуары.

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Apple анонсировала супертонкий iMac, в основу которого лег новый чип M1 — он и позволил значительно уменьшить габариты устройства, обеспечив ему высокую...
 
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