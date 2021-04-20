Apple представила очень тонкий iMac на базе M1 и с 4,5K-дисплеем

Источник материала: Onliner

Apple анонсировала супертонкий iMac, в основу которого лег новый чип M1 — он и позволил значительно уменьшить габариты устройства, обеспечив ему высокую производительность. Компьютер поступит в продажу в семи цветовых вариантах. Судя по всему, новые iMac получили пару Thunderbolt и Type-C, толщина корпуса компьютера составляет всего 11,5 мм.





Во время работы уровень шума от iMac не будет превышать 10 децибел за счет продвинутой системы охлаждения. Диагональ экрана, который сохранил широкую нижнюю часть, составляет 24 дюйма, разрешение — 4,5K, реализована поддержка True Tone, яркость — 500 нит. Новый iMac получил улучшенную видеокамеру FaceTime 1080p, а также продвинутый микрофон «студийного уровня», шесть спикеров с поддержкой Dolby Atmos и систему шумоподавления.

Кабель питания использует магнитный замок для подключения к компьютеру и чем-то напоминает MagSafe. Разъем Ethernet находится на «кубике» внешнего блока питания, от которого к iMac идет единственный кабель. Топовая версия новинки получила четыре USB Type-C, два из них поддерживают Thunderbolt. Объем оперативной памяти в базовой модели составляет 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ.





Цены на новые iMac начинаются с $1,3 тыс. за младшую модель с 7-ядерным чипом и с $1,5 тыс. за старшую с 8-ядерным. В качестве аксессуаров для компьютера представлены новые беспроводная клавиатура со встроенным датчиком Touch ID, трекпад и мышь.

С помощью высокоскоростных портов к iMac можно будет подключать дополнительные аксессуары.