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Разговорчики в сети: «Это враги деньги воруют у пенсионеров, лязгая гусеницами»
20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусы пожаловались на задержку выплат пенсий и пособий. В Минтруда ответили.
В апреле некоторым белорусам позже обычного выплатили пенсии и пособия. Есть те, кто и вовсе еще не получил деньги, хотя обычно они приходят 16−18 числа, сообщает
Отмечается, что речь идет о клиентах, которые обслуживаются в разных банках.
— Я получаю пенсию по инвалидности 3 группы. В этом месяце ее до сих пор нет, хотя обычно 17 числа приходит на карту, — цитирует портал свою читательницу.
В Минтруда и соцзащиты
— Пенсии ежемесячно выплачиваются в период с 5 по 26 число включительно. Для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии (через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий).
В ведомстве отметили, что многие пенсионеры ошибочно полагают, что день зачисления средств на их счет является установленной для них датой выплаты пенсии:
— Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений.
На новость отреагировали соцсети и участники форумов. Приведем несколько примеров обсуждения на дискусионной площадке
«Ох, уж эти банки. Взяли разом и замешкались. Может это заговор «жирных котов» против пенсионеров в частности и страны в целом?»
«Главное, чтобы успеть до 25-го числа заплатить за квартиру, но пенсию позднее 20-го я никогда не получал».
«Это враги деньги воруют у пенсионеров, лязгая гусеницами».
«Не вижу жалоб от 45 летних пенсионеров, а значит все нормально».
«Красавцем нужнее, расходимся».
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Белорусы пожаловались на задержку выплат пенсий и пособий.
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