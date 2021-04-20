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Разговорчики в сети: «Это враги деньги воруют у пенсионеров, лязгая гусеницами»

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы пожаловались на задержку выплат пенсий и пособий. В Минтруда ответили.

В апреле некоторым белорусам позже обычного выплатили пенсии и пособия. Есть те, кто и вовсе еще не получил деньги, хотя обычно они приходят 16−18 числа, сообщает TUT.BY, получивший около трех десятков жалоб от читателей.

 Отмечается, что речь идет о клиентах, которые обслуживаются в разных банках.

— Я получаю пенсию по инвалидности 3 группы. В этом месяце ее до сих пор нет, хотя обычно 17 числа приходит на карту, — цитирует портал свою читательницу.

В Минтруда и соцзащиты заверили, что сроки выплаты пенсий не изменялись:

— Пенсии ежемесячно выплачиваются в период с 5 по 26 число включительно. Для выплаты пенсии каждому пенсионеру установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии и может быть скорректирована при изменении способа выплаты пенсии (через организации почтовой связи, банковские учреждения и организации по доставке пенсий).

В ведомстве отметили, что многие пенсионеры ошибочно полагают, что день зачисления средств на их счет является установленной для них датой выплаты пенсии:

— Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений.

Разговорчики в сети: «Это враги деньги воруют у пенсионеров, лязгая гусеницами»

На новость отреагировали соцсети и участники форумов. Приведем несколько примеров обсуждения на дискусионной площадке talks.by:

«Ох, уж эти банки. Взяли разом и замешкались. Может это заговор «жирных котов» против пенсионеров в частности и страны в целом?»

«Главное, чтобы успеть до 25-го числа заплатить за квартиру, но пенсию позднее 20-го я никогда не получал».

«Это враги деньги воруют у пенсионеров, лязгая гусеницами».

«Не вижу жалоб от 45 летних пенсионеров, а значит все нормально».

«Красавцем нужнее, расходимся».

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Теги: Новости
 
 
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Белорусы пожаловались на задержку выплат пенсий и пособий.
 
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