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СМИ сообщают о выходе нескольких клубов из Суперлиги

20.04.2021 21:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Челси» готовит документы для выхода из создаваемой топ-клубами Европы Суперлиги, сообщил корреспондент BBC Дэн Роан.

Сегодня фанаты «Челси» устроили сидячий протест перед стадионом «Стэмфорд Бридж» и какое-то время не пропускали автобус с игроками перед матчем против «Брайтона». Для того, чтобы их успокоить выходил экс-голкипер команды, а ныне сотрудник клуба Петер Чех.


Фото: Reuters

Позже журналист The Sun Мартин Липтон заявил, что вслед за «Челси» выходит из Суперлиги и «Манчестер Сити». А испанские СМИ утверждают, что вслед за ними последует и «Атлетико».

А издание TalkSport утверждает, что все 12 клубов сейчас на собрании обсуждают роспуск Суперлиги.

Мы следим за развитием ситуации.

 
 
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