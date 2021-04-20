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СМИ сообщают о выходе нескольких клубов из Суперлиги
Источник материала: Tut.by
Футбольный клуб «Челси» готовит документы для выхода из создаваемой топ-клубами Европы Суперлиги, сообщил корреспондент BBC Дэн Роан.
Сегодня фанаты «Челси» устроили сидячий протест перед стадионом «Стэмфорд Бридж» и какое-то время не пропускали автобус с игроками перед матчем против «Брайтона». Для того, чтобы их успокоить выходил экс-голкипер команды, а ныне сотрудник клуба Петер Чех.
Позже журналист The Sun Мартин Липтон заявил, что вслед за «Челси» выходит из Суперлиги и «Манчестер Сити». А испанские СМИ утверждают, что вслед за ними последует и «Атлетико».
А издание TalkSport утверждает, что все 12 клубов сейчас на собрании обсуждают роспуск Суперлиги.
Мы следим за развитием ситуации.
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Они уже готовят соответствующие документы.
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