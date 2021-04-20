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Санкции США нанесут ущерб предприятиям нефтехимии и бюджету Беларуси – Белнефтехим

20.04.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции США в отношении предприятий нефтехимической отрасли Беларуси являются неправомерными и нанесут ущерб трудовым коллективам этих предприятий, заявляют в концерне "Белнефтехим".

Санкции США нанесут ущерб предприятиям нефтехимии и бюджету Беларуси – Белнефтехим
"Этот недружественный шаг американской администрации рассматривается как абсолютно неправомерный, безосновательный и бесперспективный. К сожалению, приходится констатировать, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам, простым работникам и их семьям", - говорится в заявлении "Белнефтехима", пишет interfax.by.

"В равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабозащищенных слоев населения, включая жизненно важные социальные задачи и проекты в Беларуси", - отмечается в заявлении.

В то же время в концерне подчеркивают намерение сохранить производства и максимально обеспечить внутренний рынок нефтехимическим сырьем и продукцией.

Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

В конце марта стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и наличие в стране более 300 политзаключенных, отмечали в Госдепе. Власти США заявляли, что белорусское руководство может избежать новых санкций, если освободит политзаключенных.
 
Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.

МИД Беларуси во вторник заявил, что республика приложит максимум усилий для защиты от американских санкций и подготовит асимметричные санкции в отношении США. "Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны", - сказано в заявлении МИД.
 
Теги: Гродно
 
 
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Санкции США в отношении предприятий нефтехимической отрасли Беларуси являются неправомерными и нанесут ущерб трудовым коллективам этих предприятий, заявляют в...
 
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