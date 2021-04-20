Владимир Книга: я работал в МВД и могу отличить провокацию от реальной ситуации

В суде по «делу Тихановского» 20 апреля допросили волонтера Владимира Книгу, бывшего сотрудника милиции. Процесс проходит в суде Октябрьского района Гродно.



Владимир Книга в зале суда. Фото: Елена Ковальчук / hrodna.life.

Книга сообщил, что во время задержания Сергея Тихановского к нему самому применили удушающий прием.

По информации БелаПАН , 39-летнего фигуранта допросили в конце судебного следствия. Он женат, у него двое несовершеннолетних детей. Книгу задержали 4 июня в Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении сотрудников милиции.

Книга ранее служил в милиции. В 2012 году его осудили за превышение должностных полномочий. В последнее время он работал водителем мусоровоза.

Согласно обвинению, фигурант дела призывал к нарушению порядка через интернет. Он якобы участвовал в организации массового мероприятия под видом пикета 29 мая в Гродно, чтобы выразить свои политические интересы, обострить напряженную ситуацию в стране «на почве политической и идеологической вражды». По официальной версии, это мероприятие грубо нарушило порядок, затруднило работу транспорта.

Книгу также обвиняют в том, что он ударил командира группы ОМОН Рахунка, затем удерживал его за форму и отвлекал Рахунка от Тихановского. Книга якобы несколько раз ударил командира группы ОМОН Будника, в том числе по голове. Также он, согласно обвинительному заключению, мешал посадить Тихановского в служебный автомобиль.

Книга пояснил, что знал Тихановского, смотрел его youtube-канал, приходил на встречу с ним в Гродно, однако лично они не общались. Когда начались пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, он предложил команде свою помощь как волонтер, помогал ставить палатку, раскладывать инвентарь.

Согласно показаниям Книги, он пришел на Советскую площадь Гродно на пикет Тихановской 29 мая незадолго до задержания Тихановского, познакомиться с блогером не успел. По его словам, на площади не было митинга, не было плакатов и лозунгов, а проходил пикет по сбору подписей.

Подсудимый заявил, что, на его взгляд, толпу и потасовку на площади создали искусственно, кто-то специально кричал и толкался, когда на площади появилась милиция в форме.

«Я работал в МВД, могу отличить провокацию от реальной ситуации. Я был в шоке от этих событий», — заявил Книга.

Он пояснил, что после задержания Тихановского последовал за толпой, чтобы выяснить, «что за беспредел происходит». По дороге он закрыл двери микроавтобуса без обозначений, так как решил, что это частный транспорт, и переживал, чтобы кто-нибудь не украл оттуда имущество. Позже выяснилось, что это служебный транспорт, куда посадили Тихановского.

Книга отрицал, что призывал к нарушению порядка, применял силу во время потасовки на площади и мешал движению транспорта.

В суде объявлен перерыв. Допрос Книги продолжится 27 апреля.