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Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав?

20.04.2021 22:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальной информации о сегодняшнем ДТП на улице Притыцкого в Минске немного. Недалеко от ТЦ «Скала» столкнулись три автомобиля — образовался так называемый паровоз, «замыкающим вагоном» которого был каршеринговый BMW 320i. Появилась информация о том, что за рулем находилась девушка-«бесправница».

Подробности о происшествии на улице Притыцкого корреспонденту Onliner рассказал наш читатель, который утверждает, что находился за рулем такси — первой машины в «паровозе».

— За рулем каршеринга была девушка на вид лет 20. Со слов водителей, которые останавливались на месте ДТП, водитель этого BMW жестко нарушала скоростной режим, при этом играла в «шашки» еще до аварии. И скорость, опять же со слов очевидцев, была около 100 км/ч, — рассказал собеседник.

Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав?

Официального подтверждения этой информации, подчеркнем, у нас в настоящий момент нет.

Затем возле ТЦ «Скала» BMW врезается в Hyundai ix35, а тот от удара бьет машину такси перед собой: еще один Hyundai — Accent.

— В ДТП получили повреждения только автомобили, — продолжил наш читатель. — Всех водителей отвезли на освидетельствование — у всех по нулям.

Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав?
Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав?

По его словам, девушка за рулем BMW оставалась в машине до приезда сотрудников ГАИ, с ней был пассажир — парень. Обращает на себя внимание то, что в BMW не сработали подушки безопасности.

— Они вдвоем — водитель и пассажир — не были пристегнуты, — объясняет автор фото.

Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав?

Теперь к вопросу о том, как девушка, если она не имеет права управления транспортными средствами, оказалась за рулем каршерингового авто (фото водительского удостоверения требуется при регистрации в приложении).

— Когда прибыли сотрудники ГАИ и попросили документы, она сказала, что не имеет их, — рассказал собеседник. — Аккаунт каршеринга был украден — об этом узнали приехавшие сотрудники компании. Насколько я знаю, собственник аккаунта написал заявление о краже данных, соответственно, эта ситуация попадает под кражу данных и угон машины. И еще со слов представителей каршеринга: девушка будет оплачивать ремонт BMW из собственного кармана, так как каско не покрывает ущерб, если за рулем человек без водительского удостоверения.

Подробности о разбитом каршеринговом BMW: за рулем была девушка без прав?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальной информации о сегодняшнем ДТП на улице Притыцкого в Минске немного. Недалеко от ТЦ «Скала» столкнулись три автомобиля — образовался так называемый...
 
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