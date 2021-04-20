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Медицинские автопоезда на базе GAZelle Next стали серийным продуктом

20.04.2021 22:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Красивую медицинскую GAZelle Next на базе каркасного микроавтобуса c «дизайнерским» прицепом довольно долго возили по различным выставкам России. Казалось, разработка так и обречена остаться концептом. Однако чудеса случаются. Концепт все-таки стал серийным, и на днях осуществилась даже первая экспортная поставка.

Хоть машина и носит марку GAZelle, в данном случае это разработка не самого ГАЗа, а его партнера — фирмы «Форвард» из Нижнего Новгорода. Эта частная компания известна, например, тем, что именно ее специалисты производят и устанавливают внешние стеклопластиковые панели кузовов для модных московских трамваев «Витязь-М».

Технически «Газель Next» не изменилась: под капотом все тот же китайский дизель Cummins мощностью 149 л. с. А вот кузов существенно дорабатывают, навешивая на каркас микроавтобуса собственные оригинальные панели. Внутри расположен медицинский кабинет размерами 3,5 × 2,2 м со столом, кушеткой и разнообразными ящичками. В корме организован дополнительный выход. Два десятка таких машин уже работают, например, в Краснодарском крае.

Медицинские автопоезда на базе GAZelle Next стали серийным продуктом

В состав автопоезда входит и двухосный прицеп, выполненный в одном стиле с головной машиной. Именно автопоезда совсем недавно получил Узбекистан. Обратите внимание: вместо изображения красного креста на машины нанесен символ красного полумесяца.

Медицинские автопоезда на базе GAZelle Next стали серийным продуктом

Предполагается, что такой автопоезд может работать в отдаленных поселениях, где нет постоянных медицинских пунктов. Фактически автопоезд — это два полноценных медицинских кабинета, где врачи разного профиля могут вести работу в комфортных условиях. В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое.

 
 
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Красивую медицинскую GAZelle Next на базе каркасного микроавтобуса c «дизайнерским» прицепом довольно долго возили по различным выставкам России. Казалось,...
 
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