Глава МИД Швейцарии напомнил Макею о необходимости соблюдения прав человека и наказания за их нарушения

О необходимости соблюдения основных прав человека и наказания за их грубые нарушения заявил глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис на прошедших 20 апреля переговорах с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем в ходе его визита в Швейцарию.



Иньяцио Кассис и Владимир Макей. Фото: МИД Швейцарии.

Как сообщает БелаПАН , «частью дискуссии» был «случай Натальи Херше», написал Кассис в «Твиттере» по итогам встречи.

Как сообщил МИД Беларуси, Кассис «проинформировал о подходах швейцарской стороны к событиям в Беларуси, обозначил проблему известной гражданки Н.Херше». Макей «детально ознакомил собеседника с логикой действий властей Беларуси во время прошлогодних событий, проинформировал о широком общественном диалоге в нашей стране и работе по подготовке изменений Конституции Республики Беларусь». Стороны «обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией COVID-19, региональной безопасности». «Подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении конструктивного диалога на различных уровнях, скорейшем разрешении проблемных вопросов и восстановлении позитивной динамики развития белорусско-швейцарских отношений», — отмечается в релизе.

Справка. 7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше, швейцарскую гражданку и уроженку Беларуси, виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и выплате 1.000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Женщина вину не признала. Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной.

По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку. В январе она отказалась от еды из-за того, что ей не передавали почту. Тогда ее перевели в камеру с лучшими условиями, передали письма. В последнюю неделю февраля и первую неделю марта Херше голодала из-за того, что родных не оповестили о ее переводе в гомельскую колонию. Кроме того, ей вновь перестали передавать письма.

9 апреля посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт в очередной раз посетил соотечественницу.