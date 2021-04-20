Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

В этой новости сразу бросается в глаза разница в рангах. Александр Лукашенко встретился не с президентом или премьером другого государства, а всего лишь с простым парламентарием (более того — политическим неофитом: впервые был избран в 2019 году). Но фишка в том, что это за фигура. Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины, зарекомендовал себя ярым поклонником белорусского вождя, причем ругает его критиков отнюдь не парламентскими словечками.

Коллеги Шевченко по партии и парламентской фракции «Слуга народа» поспешили откреститься от этого визита, назвали его личной инициативой и, более того, пообещали вояжеру разбор полетов по возвращении.





Пиар плюс психотерапия

«Депутат Шевченко в принципе не является ключевой фигурой политических сил, представленных в Раде», — отметил в комментарии для Naviny.by аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Соответственно, новость о визите этого парламентария в Минск тоже не стала в Украине ключевой, добавил собеседник.

По его мнению, Лукашенко этой встречей «решил сыграть на внутреннем поле» — показать электорату, что у режима есть друзья в Украине.

Подобной точки зрения придерживается эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. По его мнению, Лукашенко хотел продемонстрировать, что «есть в мире политики, которые хорошо относятся к Беларуси, и потому, дескать, не верьте тем, кто говорит, что страна в изоляции».

Вдобавок, подчеркнул аналитик в комментарии для Naviny.by, такого рода встречи с людьми, близкими по духу, — это еще и своего рода психотерапия для Лукашенко «после того, что он пережил за прошлый год».

Бить горшки в экономике ни Минску, ни Киеву не выгодно

На встрече с Шевченко Лукашенко подчеркивал, что Минск делал и делает Украине много добра. Например, «звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника — топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам».

Также Лукашенко напомнил о том, что лично велел «передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине», когда там возникла потребность. И о том, что Беларусь после начала конфликта на востоке Украины приняла много беженцев из этой страны.

И вообще, мол, «мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично».

В общем, Лукашенко пытался посылать позитивные сигналы. Но это как-то плохо стыкуется с попытками белорусского руководства раз за разом мазнуть Украину якобы причастностью к деструктивной деятельности против Беларуси.

Например, в декабре прошлого года Лукашенко заявил, что задержанная группа Николая Автуховича везла «тоннами оружие через Украину». Пограничники соседней страны в ответ заявили, что это сказки, цель которых — отвлечь внимание от ситуации в самой Беларуси.

По мнению Тышкевича, в отношениях между Минском и Киевом нужно видеть две стороны, две плоскости. В плоскости дипломатической и информационной эти отношения имеют «примесь конфликтности», зачастую идет обмен политическими ярлыками. Но есть и практическая сторона — более стабильная. «Совместные проекты в экономике пока не остановлены», — отмечает Тышкевич.

Действительно, бить горшки в экономике ни Минску, ни Киеву не выгодно. Лукашенко на встрече с Шевченко напомнил, что «в торговле с Украиной под пять миллиардов долларов товарооборот».

Добавим: Украина — второй после России торговый партнер Беларуси (опережает и Китай, и Германию, и Польшу). Причем в прошлом году, по данным нашей таможни, Беларусь получила в торговле с Украиной положительное сальдо в 1,75 млрд долларов. Это вам не шуточки.

Будет ли затребован «функционал адвоката дьявола»?

При этом политические трения все же не могут не отражаться и на экономическом взаимодействии. Тышкевич отмечает, что «острая фаза дипломатического, информационного конфликта несет угрозы с точки зрения лоббизма украинских игроков по введению антидемпинговых пошлин и других ограничений. То есть используются политические аргументы вместо экономических».

Лукашенко, кстати, отметил это на встрече с украинским депутатом, снабдив реплику завуалированной угрозой: «Но что меня настораживает — вот эти антидемпинговые разборки разного рода. <…> Фактически наложили запрет на товары примерно на 300 млн долларов. Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи?»

Впрочем, Тышкевич считает, что в нынешнем году резких изменений в экономическом взаимодействии ожидать не стоит: «Новых глобальных проектов не будет, поскольку для этого необходим определенный политический диалог, но и старые рушиться не будут».

В перспективе же, по мнению аналитика, Минск и Киев могут разыграть «функционал так называемого адвоката дьявола». Подобное «сделал [тогдашний президент Украины] Виктор Ющенко в 2008 году». Тогда он стал одним из посредников в налаживании диалога между Минском и Евросоюзом.

«Вопрос в том, сможет ли и захочет Киев сейчас играть такую роль», — подчеркнул собеседник Naviny.by. Если эта идея будет востребована, то «и новые экономические проекты к 2022 году подтянутся».

Причем Минск уже зондирует почву на предмет, кто бы мог стать посредником в диалоге с Западом, отмечает Тышкевич, оговариваясь, что «в понимании официального Минска диалог — это торг».

Приходится расплачиваться с Москвой за поддержку

Почву-то белорусские власти, видимо, и впрямь зондируют. Случайно ли министр иностранных дел Владимир Макей накануне визита Лукашенко к Владимиру Путину отправился в Швейцарию? А перед этим глава белорусской дипломатии общался с послами Германии и Франции, которые постфактум отметили, что встреча прошла в конструктивном русле.

Однако здесь для белорусской правящей верхушки, вероятно, складывается та ситуация, когда рады бы в рай, да грехи не пускают. И не просто старые грехи, а еще и необходимость грешить и далее. Поскольку на диалог с протестной частью общества режим идти не хочет, то он не видит альтернативы дальнейшему закручиванию гаек. А Запад и так в шоке.

И второй момент — это необходимость расплачиваться за поддержку с Москвой, которой абсолютно ни к чему улучшение отношений Минска как с Украиной, так и с ЕС и США.

Лукашенко на встрече с Шевченко сделал реверанс в сторону Путина, рассказав, как в свое время передал его предложения по Донбассу тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко: «Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался».

При этом прозвучало: «Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны». Надо думать, это прозрачный намек на заокеанских кукловодов.

Также Лукашенко заявил, что «нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины». Фактически это ретрансляция позиции Кремля.

Эксперт: политика нейтралитета — всё

И вот в этом плане встреча с депутатом Шевченко, который отнюдь не делает погоду в украинской политике, может оказаться символическим событием.

«Из высказываний Лукашенко следует, что политика нейтралитета, которой Беларусь придерживалась долгое время после Крыма, — она всё, закончилась. Суть этих высказываний в том, что Путин прав, а официальный Киев неправ. Это новая позиция, совершенно четкая позиция в пользу России», — отметил Карбалевич. Он добавил, что и белорусские госСМИ в последнее время, освещая российско-украинский конфликт, «отчетливо ставят на Россию».

Так стоит ли при этом обижаться, что украинские представители больше не хотят приезжать в Минск на заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу?

Более того, сейчас в Киеве наверняка усилятся опасения, что Россия может нанести военный удар через Беларусь .

Да, белорусский вождь этого явно не хочет, сопротивляется идее разместить российские военные базы в Беларуси (уже потому, что это угрожает его собственной власти). Но очевидно, что зависимость режима Лукашенко от Москвы после августа 2020 года резко усилилась.

В итоге Беларусь рискует окончательно потерять самостоятельность во внешней политике, стать стопроцентным сателлитом Кремля.