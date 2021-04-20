Фонд папы римского: перспектива улучшения ситуации с правами человека в Беларуси неблагоприятная

Перспектива улучшения ситуации с правами человека, в том числе со свободой вероисповедания, в Беларуси остается неблагоприятной, говорится в докладе «Свобода вероисповедания в мире — 2021», подготовленном международной католической благотворительной организацией «Помощь церкви в нужде» (ACN).



Фото: vaticannews.va.

С декабря 2011 года ACN имеет статус папского благотворительного фонда. Официальный центр организации располагается в Ватикане, международная штаб-квартира — в Кёнигштайне (Германия).

По информации БелаПАН , в докладе говорится, что «несколько месяцев в Беларуси происходили политические потрясения и публичные демонстрации, под угрозой оказалось большинство прав человека, в том числе свобода вероисповедания».

«Тенденция к усилению авторитарного контроля чревата серьезными последствиями для религиозных организаций страны, — подчеркивается в документе. — Принцип верховенства закона в отношении свободы вероисповедания применяется произвольно, и его применение по-прежнему зависит от прихоти властей, что зачастую приводит к хаотичным и самовольным действиям против различных религиозных общин, в том числе православных».

Беларусь, как указывается в докладе, «зажата между запросом широких масс на демократию западного образца и государственными и международными интересами в сохранении статус-кво в регионе». «Как иностранные, так и внутренние игроки стремятся подорвать авторитет католического костела и разжечь исторические разногласия между православными и католиками, чтобы вызвать раскол внутри демонстрантов, которые сегодня представляют наиболее серьезную угрозу для госаппарата. В такой обстановке перспективы улучшения ситуации с правами человека, включая свободу вероисповедания, остаются негативными», — отметили в организации.

Авторы доклада констатируют, что 2020 год в Беларуси был «неспокойным и напряженным». По результатам президентских выборов 9 августа «Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов <…> против 10% за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую». Объявленные результаты выборов «подверглись большому сомнению и вызвали протесты по всей стране».

«Религиозные общины сыграли важную роль в протестах оппозиции, — утверждается в документе. — Католическая церковь в Беларуси выразила поддержку демонстрантам. После выборов митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал белорусские власти прекратить насилие, заявив, что кровопролитие на улицах белорусских городов — «тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и совершает насилие».

Отмечается, что Белорусский экзархат Русской православной церкви (БПЦ) «не представил однозначной позиции» по ситуации в стране. Хотя церковное руководство «поддерживает тесные связи с Россией и, таким образом, признало результаты выборов», оно предпочло «придерживаться нейтралитета во время демонстраций».

«Однако некоторые епископы и многие священники открыто заявили о своей антиправительственной позиции и поддержали демонстрантов, — говорится в докладе. — Из-за последующего давления со стороны белорусских верующих и, вероятно, изнутри собственного духовенства БПЦ изменила позицию. 15 августа Синод БПЦ решительно осудил как резкую реакцию государства, так и некоторые провокационные действия со стороны демонстрантов. Митрополит Минский и Заславский Павел раскритиковал жестокость властей и навестил некоторых пострадавших в больнице». При этом авторы напоминают, что 25 августа Священный синод РПЦ заменил Павла епископом Борисовским и Марьиногорским Вениамином.

Они отмечают, что «многие христиане-протестанты присоединились к демонстрациям или поддержали их, некоторые были арестованы и осуждены». 14 августа представители общин пятидесятников и харизматов обратились к властям с призывом прекратить насилие, освободить всех задержанных и начать мирный диалог с народом.

В докладе упоминается, что 26 августа силовики заблокировали вход в костел Святых Симеона и Елены в Минске (Красный костел), «поскольку внутри укрывались демонстранты и журналисты». Описывается история изгнания архиепископа Кондрусевича, которого в течение четырех месяцев не впускали на родину, его возвращения, а также международный резонанс.

Упоминаются различные инциденты, связанные с деятельностью религиозных групп, произошедшие в Беларуси в 2018—2020 годах. В частности, обращается внимание на очередной отказ властей зарегистрировать минскую общину пятидесятников «Да будет воля Твоя» в июле 2018 года, задержание баптистской супружеской пары, распространявшей христианскую литературу в Лепеле (Витебская область), в октябре того же года. В течение 2019 года, отмечается в докладе, власти продолжали отказывать в регистрации ряду протестантских общин, а также не разрешили Союзу евангельских христиан-баптистов провести в Минске Международный фестиваль надежды.

В контексте проблем Римско-католического костела в докладе говорится, что в 2018—2020 годах было несколько случаев, когда священникам из Польши под различными предлогами не продлевали визу, несмотря на просьбы белорусских епископов. Епископат тогда заявил о политике государства, направленной на сокращение числа служащих в Беларуси иностранных священников.

В 2018 году администрации мест лишения свободы неоднократно отказывались пускать к заключенным католических священников и духовных представителей ряда иных религий и конфессий.

Авторы доклада также обращают внимание на то, что по-прежнему официально не выдано разрешение на строительство Минской теологической академии имени святого Иоанна Павла II, создание которой было согласовано еще в 2015 году.

Белорусский экзархат Русской православной церкви, говорится в документе, весной 2018 года столкнулся с ситуацией, когда двум священникам из России, которых пригласил служить архиепископ Витебский Димитрий, «отказали во въезде». Неофициально епархии сообщили, что власти желают, чтобы в стране «служило собственное духовенство».

В ноябре того же года «за проповедь и сбор пожертвований» в Минске был задержан священник незарегистрированной Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий. Впоследствии суд не усмотрел в его действиях состава правонарушения, дело было прекращено.

В числе инцидентов, связанных с иудаизмом, в докладе упоминается повреждение во время земляных работ нескольких захоронений на бывшем еврейском кладбище в Минске в октябре 2019 года. Отмечается, что в мае 2019-го власти Гомеля сообщили о задержании неонациста, который в конце 2014 года нарисовал краской свастику и оставил антисемитские надписи на здании местной еврейской общины.