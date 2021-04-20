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Два отремонтированных МиГ-29 прибыли в Сербию из Беларуси

21.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два истребителя МиГ-29 доставили в Сербию из Беларуси после ремонта, сообщил 17 апреля министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает rts.rs.


Фото: Минобороны Беларуси

«Два отремонтированных МиГ-29 прибыли в Сербию из Беларуси. Они прибыли в разобранном виде, поэтому их перевозят, и в ближайшее время они войдут в состав наших ВВС», — сообщил Стефанович.

Он отметил, что это является частью соглашения между президентом Сербии Александром Вучичем и его российским и белорусским коллегами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Стефанович заявил, что благодаря этим соглашениям Сербия имеет впечатляющие военно-воздушные силы.

Напомним, в конце февраля 2019 года Минобороны Беларуси сообщило, что страна в рамках военно-технической помощи передаст Сербии партию из четырех истребителей МиГ-29. Отмечалось, что перед тем как МиГ-29 пополнят состав ВВС Сербии, они пройдут ремонт и модернизацию на белорусском предприятии ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». Также Сербия получила четыре истребителя МиГ-29 от Беларуси в 2018 году.

МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.

 
 
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Два истребителя МиГ-29 доставили в Сербию из Беларуси после ремонта, сообщил 17 апреля министр обороны Сербии Небойша Стефанович.
 
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