|
Два отремонтированных МиГ-29 прибыли в Сербию из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Два истребителя МиГ-29 доставили в Сербию из Беларуси после ремонта, сообщил 17 апреля министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает
«Два отремонтированных МиГ-29 прибыли в Сербию из Беларуси. Они прибыли в разобранном виде, поэтому их перевозят, и в ближайшее время они войдут в состав наших ВВС», — сообщил Стефанович.
Он отметил, что это является частью соглашения между президентом Сербии Александром Вучичем и его российским и белорусским коллегами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Стефанович заявил, что благодаря этим соглашениям Сербия имеет впечатляющие военно-воздушные силы.
Напомним, в конце февраля 2019 года Минобороны Беларуси
МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два истребителя МиГ-29 доставили в Сербию из Беларуси после ремонта, сообщил 17 апреля министр обороны Сербии Небойша Стефанович.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)