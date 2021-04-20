В Беларуси показали обновленную Toyota Camry. Известны комплектации и цены

Источник материала: Tut.by

Восьмое поколение Camry в Беларуси начали продавать весной 2018 года, сейчас дошла очередь до рестайлинга. Первые экземпляры засветились в Минске полторы недели назад, а сегодня автоцентр «Тойота Центр Минск Восток» провел официальную презентацию новинки.





Стоит сказать, что в своем классе D Toyota Camry — самая продаваемая в Беларуси модель, в прошлом году продали 178 таких новых машин. Главные конкуренты — Mazda 6 и Geely Emgrand GЕ (146 и 114 штук соответственно). Правда, в целом Toyota Camry не самый популярный в Беларуси автомобиль: в отличие от России, она даже не входит в топ-20 самых продаваемых моделей. Но и у нас Camry любят за надежность, комфорт и высокую ликвидность — такие машины со временем теряют в цене не так быстро, как некоторые другие.

Внешние изменения чисто косметические: спереди немного другая решетка радиатора и бампер, сзади — немного другой бампер.





В салоне — обновленная панель приборов и центральная консоль. Главное отличие — большой прямоугольный сенсорный экран.

Основные изменения — под капотом: обновленные двигатели (2,0 и 2,5 литра) и некоторые электронные системы. Представители бренда уверяют, что теперь двигатель объемом 2,0 литра едет так же хорошо, как предыдущий 2,5. Навороченнее стали и электронные системы безопасности.





Для покупателей доступны восемь комплектаций. Традиционно самые богатые комплектации можно заказать с наиболее мощным двигателем. Всего в линейке три бензиновых двигателя: объемом 2,0, 2,5 и 3,5 литра.

Цены на машины стандартной комплектации начинаются от 66 456 рублей. В этом варианте доступен только 2-литровый двигатель в паре с вариатором. Из наворотов — двухзонный климат-контроль, 4,2-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, аудиосистема с 6 динамиками с 7-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Размер дисков и резины — 215/55R17.

начинаются от 66 456 рублей. В этом варианте доступен только 2-литровый двигатель в паре с вариатором. Из наворотов — двухзонный климат-контроль, 4,2-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, аудиосистема с 6 динамиками с 7-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Размер дисков и резины — 215/55R17. Комплектация «Стандарт Плюс» возможна с двумя двигателями. Цены начинаются от 69 589 (2 литра) и от 76 212 (2,5 литра). Отличия от базовой комплектации — наличие самозатемняющегося зеркала заднего вида, кожаного руля, датчика дождя, парктроников и камеры заднего вида.

возможна с двумя двигателями. Цены начинаются от 69 589 (2 литра) и от 76 212 (2,5 литра). Отличия от базовой комплектации — наличие самозатемняющегося зеркала заднего вида, кожаного руля, датчика дождя, парктроников и камеры заднего вида. Комплектация «Классик» тоже доступна с двумя двигателями. Цены начинаются от 72 180 (2 литра) и от 78 804 (2,5 литра). Здесь добавлены кожаные сиденья и передние кресла с электрорегулировками (а водительское и с регулировкой поясничной опоры) .

тоже доступна с двумя двигателями. Цены начинаются от 72 180 (2 литра) и от 78 804 (2,5 литра). Здесь добавлены кожаные сиденья и передние кресла с электрорегулировками (а водительское и с регулировкой поясничной опоры) . В комплектации «Элеганс» возможен только с 2,5-литровым двигателем, цены начинаются от 81 252 рублей. Добавлены омыватель фар, динамическая разметка при использовании камеры заднего вида, подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира, увеличенный дисплей мультимедийной системы (9″) и коленная подушка безопасности водителя.





Новая комплектация «GR Sport» может быть с 2,5 и 3,5-литровыми моторами. Цены — от 85 356 и 96 084 рублей соответственно. Добавлены полностью светодиодные задние фонари дизайна GR Sport, подрулевые лепестки переключения передач, увеличенный (7″), многофункциональный дисплей на панели приборов, беспроводное зарядное устройство и система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT (только с 3,5-литровым двигателем). А еще премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками, красная строчка в креслах и различные молдинги, спойлеры, накладки на бампера и логотипы GR Sport. Размер колес и резины в этой комплектации — 235/45R18.

может быть с 2,5 и 3,5-литровыми моторами. Цены — от 85 356 и 96 084 рублей соответственно. Добавлены полностью светодиодные задние фонари дизайна GR Sport, подрулевые лепестки переключения передач, увеличенный (7″), многофункциональный дисплей на панели приборов, беспроводное зарядное устройство и система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT (только с 3,5-литровым двигателем). А еще премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками, красная строчка в креслах и различные молдинги, спойлеры, накладки на бампера и логотипы GR Sport. Размер колес и резины в этой комплектации — 235/45R18. Комплектация «Престиж Safety» предполагает только 2,5-литровый мотор, цены стартуют от 86 400 рублей. В эту комплектацию добавлены полностью светодиодные задние фонари, хромированные молдинги подоконной линии и ионизатор воздуха.

предполагает только 2,5-литровый мотор, цены стартуют от 86 400 рублей. В эту комплектацию добавлены полностью светодиодные задние фонари, хромированные молдинги подоконной линии и ионизатор воздуха. Комплектация «Люкс Safety» также доступна только с 2,5-литровым мотором, цены — от 92 628 рублей. Здесь добавились солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и на заднем стекле (последняя с электроприводом). Климат-контроль тут уже трехзонный, есть память положения руля, зеркал и водительского сиденья, а у переднего пассажира появилась электрорегулировка поясничной опоры, задние сиденья тоже с электрорегулировкой.

также доступна только с 2,5-литровым мотором, цены — от 92 628 рублей. Здесь добавились солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и на заднем стекле (последняя с электроприводом). Климат-контроль тут уже трехзонный, есть память положения руля, зеркал и водительского сиденья, а у переднего пассажира появилась электрорегулировка поясничной опоры, задние сиденья тоже с электрорегулировкой. Самая дорогая комплектация «Executive Safety» будет только с 3,5-литровым мотором. Цены начинаются от 103 752 рублей, а самый «нафаршированный» вариант обойдется в 116 456 тысяч рублей. В эту комплектацию добавилась система панорамного обзора (PVM).





Кстати, за цвет металлик или перламутр также придется заплатить от 756 до 1152 рублей. А дополнительно можно заказать два пакета: «Зимний комфорт» и пакет систем активной безопасности «Toyota Safety Sense» (он доступен только для трех топовых комплектаций: «Престиж Safety», «Люкс Safety» и «Executive Safety»).

По словам менеджеров автоцентра, уже около 50 белорусов оставили заказы на обновленную Toyota Camry, сроки доставки пока — до двух месяцев.