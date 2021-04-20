Вот что Apple показала на своей первой презентации года

Источник материала: Tut.by

Apple провела первую презентацию новых гаджетов в этом году и показала несколько девайсов с особенностями, которые пока недоступны конкурентам. Из значимых новинок — мощные моноблоки, планшеты, а еще аксессуар для поиска пропавших вещей. Рассказываем обо всем по порядку.

Apple TV 4K





Одним из первых обновленных гаджетов стала ТВ-приставка Apple TV 4K. Внешне она не отличается от предшественницы, а вот пульт обновился. Последний как минимум теперь изготавливается из серого, а не темного металла. Заряжает пульт через разъем Lightning. По словам Apple, он протягивает несколько месяцев без подзарядки. Соединение с приставкой происходит по Bluetooth 5.0.

Сама приставка теперь работает на процессоре A12 Bionic и совместима «с HD‑телевизорами и Ultra HD‑телевизорами, оснащенными разъемом HDMI». Разумеется, есть поддержка HDR — причем с высокой частотой кадров — Dolby Vision и Dolby Atmos.

Из интересных функций — настройка цветового баланса через iPhone. Так, на сайте компании говорится: «Иногда настройка изображения на телевизоре превращается в долгий и сложный процесс. Но только не с Apple TV 4K. Теперь вы сможете автоматически откалибровать изображение с помощью iPhone. Просто один раз направьте iPhone на экран телевизора — а потом устройтесь поудобнее и смотрите фильмы и сериалы в новом восхитительном качестве».

В России за версию приставки на 32 ГБ просят 16 990 рублей (220 долларов), на 64 ГБ — 18 990 рублей (250 долларов). Старт продаж состоится во второй половине мая.

Геометки AirTag





Вот как сама Apple объясняет, что это за устройство и зачем оно нужно:

— AirTag — это суперлегкий способ находить свои вещи. Прикрепите один трекер AirTag к ключам, а другой — к рюкзаку. И теперь их видно на карте в приложении «Локатор». Там же можно посмотреть, где находятся ваши устройства Apple, а также ваши друзья и семья.

Если чуть подробнее: в «брелки» встроены динамики — так что, если прикрепленная к нему вещь где-то запропастилась, найти ее получится по звуку. Работает это так: «AirTag транслирует по Bluetooth защищенный сигнал, который умеют принимать ближайшие устройства со включенной функцией „Сеть Локатора“. Они отправят геопозицию вашего AirTag в iCloud, и тогда вы можете увидеть свой трекер на карте в приложении „Локатор“», — уточняют в Apple.





При этом в компании добавляют, что все данные шифруются, и что беспокоиться о конфиденциальности собираемой информации не следует.

Цена трекера в России — 2990 местных рублей за одну штуку (40 долларов) и 9900 за четыре штуки (130 долларов).

iMac





Следующим большим анонсом стали моноблоки iMac, которые теперь внешне напоминают «айпады» и доступны в семи ярких цветах корпуса — зеленом, желтом, оранжевом, красном, фиолетовом, синем и серебристом.

Новинки базируются на фирменном ARM-процессоре — Apple M1 (есть варианты как с 7-ядерной, так и 8-ядерной графической подсистемой). Оперативной памяти (на сайте компании ее называют объединенной) возможно 8 ГБ или 16 ГБ, накопители — от 256 ГБ до 2 ТБ на SSD-накопителе.









Экран с диагональю в 24 дюйма отличается разрешением 4480×2520 пикселей (218 ppi) с максимальной яркостью в 500 нит, технологией True Tone для адаптивной настройки цветовой температуры, а также поддержкой широкого цветового охвата P3.

В активе также фронтальная камера FaceTime HD 1080p c процессором обработки сигнала изображения в чипе M1, а также до четырех портов подключения внешних устройств (все зависит от версии, максимум — три разъема USB 3 и один Thunderbolt/USB 4).





Из других особенностей — обновленная беспроводная клавиатура Magic Keyboard, в одну из версий которой встроили сканер отпечатков пальцев Touch ID. Впрочем, в продаже останется версия и без дактилоскопического сенсора.

Цена нового iMac в России — от 129 990 российских рублей (1705 долларов).

iPad Pro





Обновили и «профессиональные» планшеты с экранами на 11 и 12,9 дюймов. Правда, главные «фишки» достались увеличенной модификации.

И тем не менее: версии в обоих размерах оснащаются хранилищем объемом от 128 ГБ и до 2 ТБ. Процессором выступает уже упомянутый выше ARM-процессор M1. В компании заявляют, что благодаря этому планшеты становятся самыми производительными в мире по сравнению с едва ли не всеми конкурентами. А еще серьезно увеличили объем оперативной памяти. Так, в моделях с 128, 256 и 512 ГБ постоянного хранилища ее 8 ГБ, а в модификациях с 1 ТБ и 2 ТБ — целых 16 ГБ.

Основная камера новинок состоит из обычной и ультраширокоугольных модулей на 12 Мп и 10 Мп. Есть сенсор LiDAR. Фронтальная камера — 12 Мп, углом обзора в 122 градуса. Она также умеет следить за пользователем и автоматически фокусироваться на нем, если человек двигается.





Разблокируются девайсы по Face ID. Ожидаемо, в активе оставили четыре стереодинамика. А еще в корпус включили разъем Thunderbolt/USB 4. Через него, скажем, получится подключить монитор Pro Display XDR. Кроме того, версии с SIM-картами теперь способны работать в 5G-сетях.

Но самая большая разница между «айпадами» на 11 и 12,9 дюймов — в экранах. В первом случае речь идет о привычном дисплей Liquid Retina с частотой обновления в 120 Гц и яркостью в 600 нит. А увеличенная 12,9-дюймовая версия может похвастаться панелью Liquid Retina XDR, в которой используется технология mini-LED. Это значит, что панель содержит десять тысяч диодов, которые дают 2,5 тысячи зон локального затемнения. Если проще, то картинка станет более цветастой, а черный цвет — глубже.

При этом дисплей iPad Pro (2021) диагональю в 12,9 дюйма достигает яркости 1000 нит на всей площади экрана и 1600 нит в пиковом режиме. Есть поддержка топовых технологий как широкий цветовой охват (P3), True Tone и ProMotion.





В России 11-дюймовый планшет стоит от 77990 местных рублей (1025 долларов), 12,9-дюймовый — 106 990 рублей (или 1400 долларов). Продажи планируют на вторую половину мая.