В Беларуси законодательно закрепляется возможность введения валютных ограничений

Подписан указ №154, которым законодательство приводится в соответствие с законом «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.





«Данным законом предусмотрены новые подходы, отменяющие существующие ограничения и обременения при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами. При этом сохранены положения о поступлении валютной выручки на счета банков Беларуси в сроки, определенные в договорах, и о регистрации валютных договоров», — говорится в официальном комментарии к указу.

Отмечается, что в новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле, которая вступит в силу 9 июля, будет закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений «в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».

Изменения в законодательство о валютном регулировании и контроле были приняты в прошлом году Палатой представителей, они вступят в силу в июле этого года и позволят предприятиям без получения специального разрешения открывать расчетные счета за пределами страны, а физлицам — депозиты (то есть совершать операции, связанные с движением капитала) за пределами страны.

В то же время в новой редакции закона о валютном регулировании и контроле закреплена возможность вводить валютные ограничения на срок не более года.

Жесткие валютные ограничения в Беларуси вводились в 2011 и 2014 годах на фоне ажиотажного спроса на валюту. В частности, власти определяли узкий перечень товаров, на приобретение которых на бирже продавалась валюта, вводили сбор за покупку валюты.

В последние годы Нацбанк проводит постепенную либерализацию в этой сфере (отменена целевая покупка валюты, ее обязательная продажа экспортерами). Предпосылок для введения валютных ограничений сейчас нет, считают аналитики финансового рынка.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук полагает, что право вводить валютные ограничения, которое будет закреплено за Нацбанком и правительством в новом законодательстве, — «страховочный механизм на случай возникновения неблагоприятных событий на валютном рынке».

«Валютные ограничения не красят страну и ухудшают ее инвестиционную привлекательность. Поэтому нужно думать над мерами, которые бы минимизировали степень влияния на страну валютных шоков и позволяли в будущем обходиться без валютных ограничений», — подчеркнул Крук в комментарии БелаПАН.