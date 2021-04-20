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Сразу два транспортных средства с оборудованными тайниками изъяли брестские таможенники

21.04.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В первом случае 33-летний житель Брестского района возвращался из Польши на Audi. Для пересечения границы водитель выбрал зеленый коридор, однако во время досмотра в его машине был обнаружен целый ассортимент различных товаров. Игровая приставка и геймпад к ней, фен, аксессуары для детского транспорта и продукты питания. Причем часть груза была спрятана в скрытых нишах. Еще один случай выявлен в этом же пункте пропуска "Варшавский мост" несколькими днями позже. В автобусе Вova 53-летний гражданин Польши оборудовал тайник за декоративной обшивкой. Там водитель спрятал  насосы для жидкости и датчики выхлопных газов. В обоих случаях обнаруженные товары и транспортные средства изъяты до решения суда. По предварительной оценке, их общая стоимость около 60 тысяч рублей.

 
 
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В первом случае 33-летний житель Брестского района возвращался из Польши на Audi. Для пересечения границы водитель выбрал зеленый коридор, однако во время досмотра в...
 
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