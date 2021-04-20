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ЧП дайджест
Источник материала: БT
Непотушенная сигарета едва не стоила жизни мужчине из Витебска. О том, что в квартире по улице Правды возгорание, в МЧС сообщила соседка погорельца. Женщина почувствовала запах гари и заметила дым. К месту ЧП приехали три пожарных расчета. Дверь в жилище, где разыгралось пламя, была открыта. В комнате на кресле горели вещи, а рядом на диване дремал нетрезвый хозяин. Владельца квартиры вынесли на свежий воздух, от госпитализации он отказался. Огонь не нанес существенных убытков.
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Непотушенная сигарета едва не стоила жизни мужчине из Витебска. О том, что в квартире по улице Правды возгорание, в МЧС сообщила соседка погорельца. Женщина...
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