ЧП дайджест

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Непотушенная сигарета едва не стоила жизни мужчине из Витебска. О том, что в квартире по улице Правды возгорание, в МЧС сообщила соседка погорельца. Женщина почувствовала запах гари и заметила дым. К месту ЧП приехали три пожарных расчета. Дверь в жилище, где разыгралось пламя, была открыта. В комнате на кресле горели вещи, а рядом на диване дремал нетрезвый хозяин. Владельца квартиры вынесли на свежий воздух, от госпитализации он отказался. Огонь не нанес существенных убытков.



На пожаре в Островце погибла женщина, ее сына удалось спасти. О ЧП на линию МЧС сообщил работник фермы. Сотрудник рассказал, что видит столб дыма, который поднялся в небо над жилым сектором.



Во власти стихии оказался жилой частный дом. Во время тушения пламени огнеборцы обнаружили на полу в комнате хозяйку, ее не удалось реанимировать. А возле окна лежал мужчина. Его привели в сознание и увезли в больницу с диагнозом «отравление дымом». Основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.



Яркое зарево и треск шифера в Бешенковичском районе. Минувшей ночью огонь окутал деревянное жилище, хозяин погиб. К приезду спасателей из окон и крыши вырывались языки пламени. Сообщается, что в момент пожара пенсионер находился дома. Его обгоревшее тело нашли под завалами. Уничтожены кровля, перекрытия, повреждены стены. Не исключено, что причиной ЧП стала неисправная печь.



В Круглянском районе полыхал трактор. Инцидент случился в поле. Сообщается, что сельхозтехника вспахивала землю и загорелась. Огонь потушили, причины инцидента выясняются.