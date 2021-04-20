|
Опубликован список «запрещенных» телеграм-каналов
Источник материала: БДГ
ГУБОПиК МВД Беларуси напомнил об ответственности за распространение экстремистских материалов и
Экстремистскими признаны каналы:
чаты:
Также экстремистским является логотип и водяной знак NEXTA. Его
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУБОПиК МВД Беларуси напомнил об ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликовал список Telegram-каналов и чатов, признанных судом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)