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Опубликован список «запрещенных» телеграм-каналов

21.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ГУБОПиК МВД Беларуси напомнил об ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликовал список Telegram-каналов и чатов, признанных судом экстремистскими на 20 апреля 2021 года.

Экстремистскими признаны каналы:

  • NEXTA-live (НЕХТА-live)
  • NEXTA (НЕХТА)
  • LUXTA
  • «Мозырь 97%»
  • «Водители 97»
  • «Брест: Слухи и факты»
  • «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ»
  • «БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
  • «Каратели Беларуси»
  • «МотолькоПомоги»

чаты:

  • «Витебск 97%»
  • «Гродно 97%»
  • «Гомель Советский 97»
  • «Речица для Жизни ЧАТ»
  • «Брест 97%»
  • «Я ВЫХОЖУ / МКБ»
  • «Чат группы Каратели»
  • «Чат невероятного Витебска»
  • «Могилев 97%»
  • «Бобруйск 97%»
  • «Осиповичи для жизни»
  • «Бульвар Непокоренных»

Также экстремистским является логотип и водяной знак NEXTA. Его признали таковым еще в октябре прошлого года. Отметим, что официальные власти Беларуси объявили телеграму настоящую войну, запрещая каналы и массово задерживая администраторов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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ГУБОПиК МВД Беларуси напомнил об ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликовал список Telegram-каналов и чатов, признанных судом...
 
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