Опубликован список «запрещенных» телеграм-каналов

ГУБОПиК МВД Беларуси напомнил об ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликовал список Telegram-каналов и чатов, признанных судом экстремистскими на 20 апреля 2021 года.

Экстремистскими признаны каналы:

NEXTA-live (НЕХТА-live)

NEXTA (НЕХТА)

LUXTA

«Мозырь 97%»

«Водители 97»

«Брест: Слухи и факты»

«МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА»

«Каратели Беларуси»

«МотолькоПомоги»

чаты:

«Витебск 97%»

«Гродно 97%»

«Гомель Советский 97»

«Речица для Жизни ЧАТ»

«Брест 97%»

«Я ВЫХОЖУ / МКБ»

«Чат группы Каратели»

«Чат невероятного Витебска»

«Могилев 97%»

«Бобруйск 97%»

«Осиповичи для жизни»

«Бульвар Непокоренных»