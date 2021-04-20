В Беларуси возросло число наркопреступлений и случаев передозировки









сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси». Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости»,Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».





Наиболее актуальной проблемой является увеличение числа учащихся, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Так, за 3,5 месяца (с января) выявлено почти 70 человек. Во время круглого стола по теме «Наркопреступность в молодежной среде» это обсудили правоохранители, медики, учащиеся, депутаты.





По словам начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олега Сильвестровича, среди веществ, распространявшихся молодыми людьми, в основном особо опасные пара-метилэфедрон и альфа-PVP. Их потребление может привести к летальному исходу.





Молодые люди все активнее используют Интернет, все больше уходят в онлайн-общение, которое в условиях пандемии стало наиболее оптимальным. Именно там происходит вербовка основного персонала для работы курьерами, или так называемыми закладчиками. Вновь принимаемого работника убеждают, что при соблюдении всех мер безопасности риск быть задержанным практически отсутствует. В среднем трудовой стаж до привлечения к уголовной ответственности составляет два-три месяца, а некоторых задерживают при первой попытке заработать, сказал О. Сильвестрович.





При этом реальная зарплата распространителя существенно отличается о той, которую предлагал так называемый работодатель. Это связано с тем, что часть заработанных денег остается у магазина в качестве залога за раскладываемые наркотики. Так за счет закладчиков магазин минимизирует свои финансовые потери в случае их задержания и изъятия запрещенного товара.





Молодые люди, ступая на эту опасную тропу, не задумываются ни о последствиях для себя и своей семьи, ни о том человеке, который употребит наркотик. А уголовная ответственность в случае гибели потребителя — до 25 лет лишения свободы. Закладчики, руководствуясь лишь корыстными интересами, легко ведутся на приемы организаторов интернет-магазинов по продаже наркотиков, становясь для них расходным материалом.





Многие взрослые убеждены, что наркотики коснутся кого угодно, но не их семью, и в целом знают о таких веществах меньше собственных детей. Поэтому наряду с профилактикой в молодежной среде необходимо сконцентрировать внимание на взаимодействии с родителями, чтобы они могли убедительно говорить с детьми о проблеме.