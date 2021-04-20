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Эдуарду Бабарико продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца
Источник материала: Партизан
Эдуарду Бабарико, сыну Виктора Бабарико, продлен срок содержания под стражей еще на два месяца,
Эдуард Бабарико. Фото: официальный канал Виктора Бабарико
Эдуарда, который был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико, задержали 18 июня прошлого года вместе с отцом. Эдуарда обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Правозащитники признали его политзаключенным.
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Эдуарду Бабарико, сыну Виктора Бабарико, продлен срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщает Telegram-канал Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО КГБ.
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