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Эдуарду Бабарико продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца

21.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эдуарду Бабарико, сыну Виктора Бабарико, продлен срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщает Telegram-канал Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО КГБ.


Эдуард Бабарико. Фото: официальный канал Виктора Бабарико
 
Эдуарда, который был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико, задержали 18 июня прошлого года вместе с отцом. Эдуарда обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Правозащитники признали его политзаключенным.
 
 
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Эдуарду Бабарико, сыну Виктора Бабарико, продлен срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщает Telegram-канал Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО КГБ.
 
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