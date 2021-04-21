Илон Маск потерял $5 млрд после аварии с Tesla

Источник материала: ОНТ

Основатель и глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск потерял порядка пяти миллиардов долларов после снижения стоимости акций компании на фондовой бирже. Падение стоимости произошло после аварии с участием автомобиля Tesla, в результате которой погибли два человека. Об этом свидетельствуют данные издания Forbes, передает РИА «Новости».

За один день предприниматель потерял более $5,1 млрд. При этом акции компании потеряли в стоимости порядка 3,4%. На закрытии торгов стоимость одной акции составила $714,63 за штуку. В данный момент Маск занимает третье место в списке богатейших людей планеты, а его состояние оценивается в $174,6 млрд.

Напомним, обвалившая акции компании авария произошла в Техасе. Электромобиль Tesla на высокой скорости не вписался в поворот и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся, в результате чего погибли два человека, находившиеся внутри. При этом ни одна из жертв не находилась за рулем авто. Комментируя данное происшествие, Илон Маск рассказал о том, что автопилот в разбившейся машине не работал, а функция полностью автономного вождения для этого авто никогда не приобреталась.

Фото: Freepik.com

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