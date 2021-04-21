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Против создания Суперлиги подписали декларацию 55 стран, входящих в УЕФА

21.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Против создания Суперлиги подписали декларацию 55 стран, входящих в УЕФА

Сегодня в Швейцарии прошёл очередной конгресс союза Европейских футбольных ассоциаций. Где 55 стран, входящих в УЕФА, подписали декларацию против создания Суперлиги.

Полный текст декларации еще не опубликован, но посыл ясен – почти весь европейский футбол говорит созданию нового турнира «нет». Против нового турнира резко высказались глава УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Но 12 клубов, в числе которых «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Сити», «Барселона», «Реал» и другие, готовы сыграть в Суперлиге ради больших денежных бонусов. Сегодня открыто против участия в новом турнире выступили «Бавария», «Боруссия» и ПСЖ.

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Сегодня в Швейцарии прошёл очередной конгресс союза Европейских футбольных ассоциаций. Где 55 стран, входящих в УЕФА, подписали декларацию против создания...
 
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