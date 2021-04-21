Квалификация ЧМ-2021: женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде Черногории

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде Черногории во втором матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

Встреча на «Чижовка-арене» закончилась со счетом 24:26. Самой результативной в составе нашей команды стала Анастасия Кулак, забросившая 8 мячей. Первый матч этих команд также закончился победой черногорок – 29:23. Эта сборная стала восьмой командой, оформившей себе место на чемпионате мира, который пройдет в Испании.

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