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Квалификация ЧМ-2021: женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде Черногории
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде Черногории во втором матче плей-офф квалификации чемпионата мира.
Встреча на «Чижовка-арене» закончилась со счетом 24:26. Самой результативной в составе нашей команды стала Анастасия Кулак, забросившая 8 мячей. Первый матч этих команд также закончился победой черногорок – 29:23. Эта сборная стала восьмой командой, оформившей себе место на чемпионате мира, который пройдет в Испании.
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Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде Черногории во втором матче плей-офф квалификации чемпионата мира. Встреча на «Чижовка-арене» закончилась со...
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