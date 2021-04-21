В ЕС признали тромбоз побочным эффектом вакцины Johnson & Johnson

Источник материала: ОНТ

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов все же должно быть включено в перечень редких побочных эффектов применения вакцины, разработанной американской компанией Johnson & Johnson. Об этом со ссылкой на сообщение регулятора сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, в основном осложнения были выявлены у женщин в возрасте до 60 лет. Однако имеющихся данных слишком мало для того, чтобы определить конкретные факторы, при которых могут возникнуть подобные осложнения.

При этом в пресс-релизе отмечается, что преимущества все еще перевешивают риски от использования вакцины.

Глава EMA Эмер Кук подчеркнула, что случаев тромбоза после использования вакцины Johnson & Johnson все еще не было зафиксировано, так как на территории Союза вакцина массово не применялась. Несмотря на это, расследование подобных случаев за пределами ЕС будет продолжаться.

Фото: Freepik.com

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