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Единственному в Беларуси архиву кинофотофонодокументов в Дзержинске – 80 лет!
Источник материала: ОНТ
Только там и нигде больше. Единственному в стране архиву кинофотофонодокументов – 80 лет! Он находится в Дзержинске. Отметили юбилей «на выезде». В этом есть смысл. Особое хранилище было создано накануне Великой Отечественной в Минске и после войны ещё долго сохраняло столичную прописку. Сегодня принимали поздравления в ратуше.
Столичная площадь Свободы 120 лет вывеску не меняла. А если надо более ранние снимки, запрос в архив. Ответ из Дзержинска – самое первое фото «Соборной» 1897 года.
Из часа в час куранты отбивают фрагмент «Песни о Минске» Игоря Лученка. Её самая раритетная запись – на виниле 1993-го – тоже в белорусском «институте активной памяти».
Все «дороги» ведут к храму. Церковь Марии Магдалины на Сторожёвке. Здание XIX века воссоздано снаружи и внутри. Вход снова со стороны колокольни, а не через алтарную часть. Там с 1949-го по 90-й год была дверь в архив сразу фотофонокинодокументов.
«Символ свободы» – городская ратуша – «в кадре» с 2006-го. Видеодокументы – самая «юная» коллекция в архиве, около 7 тыс. единиц. Сейчас в 40 км от Минска хранят постоянно (синоним – вечно) более 350 тыс. аудиовизуальных свидетельств.
К юбилею – «Минск и минчане». Это экспозиция цифровых копий фотодокументов под грифом «ОЦ». Самый «особо ценный» – снимок 1865-го. Год назад поступил в фонд. С него теперь начинается отсчёт «возраста» вещдоков зримой и устной истории страны.
В 40-х в архиве служили пятеро товарищей. Сегодня сотрудников – 68. Это немного, учитывая объёмы памяти, которая не должна прерываться. «Дом, в котором живёт время» – премьера к юбилею. Фильм студентов Академии искусств примут на вечное хранение.
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Только там и нигде больше. Единственному в стране архиву кинофотофонодокументов – 80 лет! Он находится в Дзержинске. Отметили юбилей «на выезде». В этом есть смысл....
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