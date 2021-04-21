Единственному в Беларуси архиву кинофотофонодокументов в Дзержинске – 80 лет!

Источник материала: ОНТ

Только там и нигде больше. Единственному в стране архиву кинофотофонодокументов – 80 лет! Он находится в Дзержинске. Отметили юбилей «на выезде». В этом есть смысл. Особое хранилище было создано накануне Великой Отечественной в Минске и после войны ещё долго сохраняло столичную прописку. Сегодня принимали поздравления в ратуше.





Столичная площадь Свободы 120 лет вывеску не меняла. А если надо более ранние снимки, запрос в архив. Ответ из Дзержинска – самое первое фото «Соборной» 1897 года.

Из часа в час куранты отбивают фрагмент «Песни о Минске» Игоря Лученка. Её самая раритетная запись – на виниле 1993-го – тоже в белорусском «институте активной памяти».

Все «дороги» ведут к храму. Церковь Марии Магдалины на Сторожёвке. Здание XIX века воссоздано снаружи и внутри. Вход снова со стороны колокольни, а не через алтарную часть. Там с 1949-го по 90-й год была дверь в архив сразу фотофонокинодокументов.

«Символ свободы» – городская ратуша – «в кадре» с 2006-го. Видеодокументы – самая «юная» коллекция в архиве, около 7 тыс. единиц. Сейчас в 40 км от Минска хранят постоянно (синоним – вечно) более 350 тыс. аудиовизуальных свидетельств.

Андрей Гончар, директор Белгосархива кинофотофонодокументов: «Архив следует общемировым тенденциям к информатизации. И мы прилагаем максимальные усилия. Главная задача для нас сегодня – процесс оцифровки кинодокументов. Один документ после оцифровки одной коробки киноплёнки составляет 50 гигабайт. Умножьте количество коробок, которые у нас есть, – 50 тыс. на 50 гигабайт».

К юбилею – «Минск и минчане». Это экспозиция цифровых копий фотодокументов под грифом «ОЦ». Самый «особо ценный» – снимок 1865-го. Год назад поступил в фонд. С него теперь начинается отсчёт «возраста» вещдоков зримой и устной истории страны.

Виктор Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Беларуси: «Сейчас принята новая программа развития цифровой экономики. Общие затраты предусмотрены в объёме 8,5 млн руб. Мы продолжим работу по приобретению сканирующего оборудования, рабочих станций. Конечно же, в планах Департамента и архива капитальный ремонт здания. Хочется пожелать коллективу идти со временем, чтобы в коллективе была преемственность».

В 40-х в архиве служили пятеро товарищей. Сегодня сотрудников – 68. Это немного, учитывая объёмы памяти, которая не должна прерываться. «Дом, в котором живёт время» – премьера к юбилею. Фильм студентов Академии искусств примут на вечное хранение.

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