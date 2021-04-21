Скандал в мировом футболе: все ассоциации УЕФА осудили создание Суперлиги. Какими будут последствия?

Источник материала: ОНТ

Скандал или даже революция в мировом футболе! Европейские гранды заявили о создании собственного турнира – Суперлиги – в обход действующих правил УЕФА. Пока одни эксперты в предвкушении суперматча от футбольных мегаграндов, другие видят в этом блеф, называя такие действия шантажом. Всё дело в том, что за участие в новом турнире обещают солидное вознаграждение, в то время как многие клубы в условиях пандемии урезают бюджет. Как большие деньги привели к разногласиям в единой европейской футбольной семье?

«Барселона», «Реал», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»… Главные топы мирового футбола устраивают саботаж! Идея собрать всех сильнейших в единую лигу не нова. Об этом говорят уже лет 20, но дальше слов дело не доходило. Теперь, кажется, всё куда серьёзнее. Самые богатые и влиятельные клубы из топа европейских чемпионатов – Англии, Италии, Испании – объединяются и ломают всю структуру клубного футбола. Пока участников Суперлиги 12, но организаторы обещают пул в 20 команд, которые между собой будут выяснять, кто из них лучший. Но отсюда вопрос – что будет с нынешней Лигой чемпионов?

Флорентино Перес, председатель футбольной Суперлиги: «Монополия УЕФА закончилась. Пришло время для новой эры. Футбол переживает очень тяжелую ситуацию, и Суперлига спасет клубы в финансовом отношении. Футбол должен развиваться. Мы должны что-то изменить, чтобы сделать этот вид спорта более привлекательным на глобальном уровне. Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех».

Однако весь остальной футбольный мир так не считает. УЕФА пригрозила командам и игрокам Суперлиги санкциями – запрет на участие во всех официальных матчах под своей эгидой. В таком случае футбольные еврокубки лишатся топовых команд, а именитые игроки не приедут на чемпионат мира и Европы. Демарш грандов возмутил весь футбольный мир. Британский премьер Борис Джонсон уже заявил, что, пытаясь через Суперлигу решить старые финансовые проблемы, клубы обязательно получат новые.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: «Я предупреждаю наши клубы, которые участвуют в создании Суперлиги, вам придется вернуть все кредиты, полученные от банка Англии в условиях пандемии. Мы сделаем всё возможное, чтобы суперлига не была реализована. По крайней мере, в том виде, котором она предлагается сейчас».

Сами фанаты к идее Суперлиги относятся настороженно. Болельщики «Ливерпуля» даже вышли на акцию протеста, обвиняя руководство команды в предательстве. В прошлом игрок клуба «Шеффилд Юнайтед» Петр Качуро такую реакцию прекрасно понимает. Для большинства британцев дерби в родном чемпионате куда интереснее и принципиальнее игр в закрытом турнире.

Петр Качуро, экс-игрок клуба «Шеффилд Юнайтед»: «Выиграет сам проект, лучшие клубы будут играть между собой, выигрывают клубы, получают от этого проекта деньги, но, конечно же, теряют те страны, где ведущие клубы не будут участвовать, это потеря для болельщиков, но и в целом для футбола, популяризация футбола тоже будет страдать».

При этом в Суперлиге утверждают обратное. Там считают, чем больше классных матчей, тем выше интерес к футболу. Но, кажется, всё иначе. Богатым стало просто не интересно играть с бедными. Конечно, в нынешней Лиге чемпионов хватает проходных матчей, но ведь расти и играть с топами хотят во всех странах.

Кирилл Малеев, генеральный секретарь ФК «БАТЭ»: «Если мы преломляем данные на белорусские клубы, то, к сожалению, в ближайшем обозримом будущем Суперлига для клубов нашего уровня будет закрыта. В перспективе с такими клубами, как "Арсенал", "Ювентус", с которыми БАТЭ уже встречался на своём пути в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке УЕФА, наши пути уже могут не пересечься».

Сразу после новости о создании Суперлиги УЕФА заявило о реформе Лиги чемпионов. С 2024 года в финальной стадии турнира команд и игр станет больше. Для элитных клубов, которые не смогут пройти квалификацию, автоматически забронируют места в турнире. Более того, не будет и группового раунда. Каждый сыграет с каждым.

Александр Чеферин, глава УЕФА: «Этот эволюционный формат сохранит мечту любой европейской команды об участии в Лиге чемпионов. Он также позволит обеспечить жизнеспособность, процветание и рост всего европейского футбола, а не только крошечного самоизбранного картеля. Их интересует только бизнес».

Многие уверены, что клубы-мятежники разговорами о Суперлиге и собирались добиться подобных уступок от УЕФА. Но, помимо этого, европейские гранды по-прежнему не хотят делиться доходами с середняками. В альтернативной Суперлиге только за вступление обещают 350 млн евро. Платить готов один из крупнейших американских банков. Сама идея будущей лиги, к слову, напоминает американский формат. Например, НБА или НХЛ – это во многом закрытые лиги, где много денег, а потому входной билет туда очень дорого стоит и доступен далеко не всем. Такой формат, по оценке большинства экспертов, противоречит принципу «в футбол играют люди, а не деньги». Ведь даже призрачная надежда на то, что однажды любимый клуб сразится с топами мирового футбола, заставляет болельщиков верить в чудо и болеть за свои команды.

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