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Скандал в мировом футболе: все ассоциации УЕФА осудили создание Суперлиги. Какими будут последствия?
Источник материала: ОНТ
Скандал или даже революция в мировом футболе! Европейские гранды заявили о создании собственного турнира – Суперлиги – в обход действующих правил УЕФА. Пока одни эксперты в предвкушении суперматча от футбольных мегаграндов, другие видят в этом блеф, называя такие действия шантажом. Всё дело в том, что за участие в новом турнире обещают солидное вознаграждение, в то время как многие клубы в условиях пандемии урезают бюджет. Как большие деньги привели к разногласиям в единой европейской футбольной семье?
«Барселона», «Реал», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»… Главные топы мирового футбола устраивают саботаж! Идея собрать всех сильнейших в единую лигу не нова. Об этом говорят уже лет 20, но дальше слов дело не доходило. Теперь, кажется, всё куда серьёзнее. Самые богатые и влиятельные клубы из топа европейских чемпионатов – Англии, Италии, Испании – объединяются и ломают всю структуру клубного футбола. Пока участников Суперлиги 12, но организаторы обещают пул в 20 команд, которые между собой будут выяснять, кто из них лучший. Но отсюда вопрос – что будет с нынешней Лигой чемпионов?
Однако весь остальной футбольный мир так не считает. УЕФА пригрозила командам и игрокам Суперлиги санкциями – запрет на участие во всех официальных матчах под своей эгидой. В таком случае футбольные еврокубки лишатся топовых команд, а именитые игроки не приедут на чемпионат мира и Европы. Демарш грандов возмутил весь футбольный мир. Британский премьер Борис Джонсон уже заявил, что, пытаясь через Суперлигу решить старые финансовые проблемы, клубы обязательно получат новые.
Сами фанаты к идее Суперлиги относятся настороженно. Болельщики «Ливерпуля» даже вышли на акцию протеста, обвиняя руководство команды в предательстве. В прошлом игрок клуба «Шеффилд Юнайтед» Петр Качуро такую реакцию прекрасно понимает. Для большинства британцев дерби в родном чемпионате куда интереснее и принципиальнее игр в закрытом турнире.
При этом в Суперлиге утверждают обратное. Там считают, чем больше классных матчей, тем выше интерес к футболу. Но, кажется, всё иначе. Богатым стало просто не интересно играть с бедными. Конечно, в нынешней Лиге чемпионов хватает проходных матчей, но ведь расти и играть с топами хотят во всех странах.
Сразу после новости о создании Суперлиги УЕФА заявило о реформе Лиги чемпионов. С 2024 года в финальной стадии турнира команд и игр станет больше. Для элитных клубов, которые не смогут пройти квалификацию, автоматически забронируют места в турнире. Более того, не будет и группового раунда. Каждый сыграет с каждым.
Многие уверены, что клубы-мятежники разговорами о Суперлиге и собирались добиться подобных уступок от УЕФА. Но, помимо этого, европейские гранды по-прежнему не хотят делиться доходами с середняками. В альтернативной Суперлиге только за вступление обещают 350 млн евро. Платить готов один из крупнейших американских банков. Сама идея будущей лиги, к слову, напоминает американский формат. Например, НБА или НХЛ – это во многом закрытые лиги, где много денег, а потому входной билет туда очень дорого стоит и доступен далеко не всем. Такой формат, по оценке большинства экспертов, противоречит принципу «в футбол играют люди, а не деньги». Ведь даже призрачная надежда на то, что однажды любимый клуб сразится с топами мирового футбола, заставляет болельщиков верить в чудо и болеть за свои команды.
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Скандал в мировом футболе: все ассоциации УЕФА осудили создание Суперлиги. Какими будут последствия?
Скандал или даже революция в мировом футболе! Европейские гранды заявили о создании собственного турнира – Суперлиги – в обход действующих правил УЕФА. Пока одни...
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