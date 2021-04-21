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«Достояние Республики»: скоро выйдет новая серия о трагедии Чернобыля – судьбы людей и трогательные истории региона

21.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Достояние Республики»: скоро выйдет новая серия о трагедии Чернобыля – судьбы людей и трогательные истории региона

Трагедия Чернобыля потрясла весь мир, а над предотвращением её последствий предстоит работать ещё многим поколениям. Беларусь в возрождение пострадавших территорий вкладывает огромные средства. Внимание стараются уделить и каждому жителю районов, которые буквально граничат с зоной отчуждения.

Съёмочная группа телеканала ОНТ провела целую неделю там, где уровень радиации по-прежнему требует постоянного контроля. И сейчас к эфиру готовится новая серия проекта «Достояние Республики». Судьбы людей и трогательные истории региона, который все эти годы возвращается домой.  


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Трагедия Чернобыля потрясла весь мир, а над предотвращением её последствий предстоит работать ещё многим поколениям. Беларусь в возрождение пострадавших...
 
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